SÃO JOÃO

Mais de 2 mil km de rodovias passam por manutenção no mês de junho

. Ao todo, 4,7 mil km de rodovias já passaram ou estão passando por recuperação, pavimentação ou implantação

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 16:18

PRF Crédito: Divulgação/PRF

Mais de 2 mil km de rodovias estaduais estão passando por manutenção neste mês de junho. São realizados serviços, como roçagem, conservação e requalificação da sinalização. Nesse período, muitas pessoas viajam em direção ao interior do estado aumentando o fluxo de veículos nas rodovias. A movimentação no Sistema Viário da BA-052, por exemplo, deve crescer em 55% em relação à média dos dias regulares, segundo a Concessionária Estrada do Feijão (Concef).

O investimento estimado nessas manutenções em rodovias para o período junino é de R$ 4 milhões. O foco dos serviços são nas vias das regiões onde há maior passagem de veículos. Ao todo, 4,7 mil km de rodovias já passaram ou estão passando por recuperação, pavimentação ou implantação em 2024.

"Um resultado positivo nessas ações para o São João é que o número de acidentes reduziu em cerca de 4% em comparação aos últimos dois anos” ressalta Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura, pasta responsável pela operação.

Dicas de segurança na estrada

Para os motoristas e motociclistas que vão pegar estrada durante os festejos juninos, algumas dicas são importantes, como: confirmar se a carteira de habilitação e o documento do veículo estão regulares; fazer as manutenções preventivas e revisão do veículo; ter atenção ao pedestre e obediência à sinalização; Manter o farol aceso, distância das laterais dos veículos e evitar o “ponto cego”; Não ingerir bebidas alcoólicas; No veículo, uso de cinto de segurança por todos os passageiros, durante a viagem, sendo imprescindível que as crianças menores de 7 anos e meio de idade utilizem o equipamento obrigatório (bebê conforto; cadeirinha ou assento de elevação); E, quem for viajar de moto, o piloto e o passageiro devem utilizar o capacete.

Relação de algumas rodovias que vêm passando por serviços de manutenção neste mês de junho:

BA-026: Entroncamento da BR-101 (Santo Antônio de Jesus) – Varzedo – Amargosa. Extensão: 29,1 km.

BA-084: Entroncamento da BR-324 – Conceição do Jacuípe – Coração de Maria – Irará. Extensão: 41,9 km.

BA-131: Senhor do Bonfim – Antônio Gonçalves – Pindobaçu – Saúde. Extensão: 64 km.

BA-131: Saúde – Caém – Entroncamento da BR-324 (Jacobina). Extensão: 34 km.

BA-142: Mucugê – Barra da Estiva – Ituaçu – Tanhaçu – Entroncamento da BA-026. Extensão: 144,8 km.

BA-142: Entroncamento da BR-242 – Andaraí – Mucugê. Extensão: 98,2 km.

BA-152: Livramento de Nossa Senhora – Paramirim – Caturama – Rio do Pires. Extensão: 113 km.

BA-156: Entroncamento da BA-152 – Acesso à Macaúbas – Acesso à Boquira – Acesso à Oliveira dos Brejinhos – Entroncamento da BR-242. Extensão: 131 km.

BA-233: Entroncamento da BR-324 – Pé de Serra. Extensão: 18,8 km.

BA-412: Entroncamento da BR-324 – Barreiros – Retirolândia. Extensão: 28 km.