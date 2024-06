DIA DE FOLGA

Marcos e Belutti surpreendem fãs e cantam em barzinho em Feira de Santana

Dupla se apresenta em Salvador neste domingo (23)

Publicado em 23 de junho de 2024 às 17:00

Marcos e Belutti Crédito: Reprodução \ Redes sociais

A dupla sertaneja Marcos e Belutti aproveitou o dia de folga na agenda cheia de São João para cantar em um barzinho na cidade de Feira de Santana. Sim, o descanso da dupla foi surpreender os fãs que curtiam o show do cantor Cris Azevedo, na última sexta-feira (20).

“O que vocês fazem no dia de folga de vocês? Por aqui a gente canta. Decidimos dar uma palinha aqui em Feira de Santana/BA no show do parceiro @crisazevedooficial”, compartilhou a dupla, com um trecho da apresentação.

Cris Azevedo ficou emocionado com o momento de parceria com a dupla. “Como falar dessa resenha com as pessoas que sou tão fã? É uma honra, um prazer e uma satisfação fazer parte desse momento, muito obrigado”, escreveu o cantor, que fez uma série de postagens com trechos da apresentação. Ele ainda trocou contatos com os sertanejos.

Juntos, eles cantaram a nova música da dupla, “Como um beijo”, e outros clássicos sertanejos, como “Bijuteria” e “Domingo de manhã”.

Durante a apresentação, Belutti pediu ao público que valorizasse os cantores locais e ressaltou o talento deles. “Estamos aqui no palco porque eles são talentosos e queridos demais”, disse.

Após a folga, os cantores seguiram para a cidade de Araci, onde se apresentaram na noite de sábado (22). Neste domingo (23), a dupla se apresenta em Salvador, no Parque de Exposições e em Paripe, na programação do São João da Bahia, promovido pelo governo do estado.