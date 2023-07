O São João não termina quando acaba: conheça a tradição Alvorada

Acordar com as galinhas para ‘farrear’ no São João é a especialidade da Alvorada, uma tradição junina do município de Riachão do Jacuípe. Antes do arrasta pé iniciar oficialmente no município, os foliões iniciam os festejos às 3 horas da manhã, em frente à Praça da Igreja Matriz.



No podcast Só Se Ouve na Bahia, a repórter Isis Cedraz narra como surgiu a tradição Alvorada de Riachão, que fica a 193km de Salvador. O psicólogo Caio Rudá, natural da cidade, conta a história da festa que possui uma peculiaridade interessante: nesta madrugada festiva os homens se vestem de mulheres e vice-versa. Confira o episódio nas plataformas digitais Spotify, Amazon Music e Google Podcasts.