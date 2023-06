Rafa Almeida agita o São João na Bahia

Nos próximos dias, o cantor está confirmado em 11 shows pela Bahia. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rafa Almeida, filho da cantora Solange, famosa por ter sido uma das caras da banda Aviões do Forró, abraçou o São João e vem se apresentando e animando inúmeros fãs nordestinos nos últimos dias. Acompanhando sua mãe, Rafa já performou nas cidades de Messias e Maceió, localizadas no estado de Alagoas; Santa Rita, na Paraíba e Vicência em Pernambuco. E agora se prepara para pisar em território baiano.



“Estou sentindo de perto o carinho e a energia que o público entrega nos shows durante o São João. Subir no palco e ver o pessoal cantando minhas músicas é tudo o que eu sempre quis. Acho que ter minha mãe comigo nesse momento deixa tudo mais incrível ainda. Felicidade e gratidão são os sentimentos que com certeza marcam essa experiência”, compartilha o jovem.

Durante suas apresentações, o potiguar canta seus maiores hits. “Minutinho de Fraqueza”, feat com Matheus Fernandes que já ultrapassa 7,3 milhões de streams somados e as faixas de seu mais recente projeto, o EP “Inspirações”. Sem contar com os sucessos que estão em alta nas redes sociais como “Vacilão”, dos artistas Zé Felipe e Wesley Safadão e “Americana Na Vaquejada” dos cantores Grandão Vaqueiro e Nattan.

Nos próximos dias, o cantor está confirmado em 11 shows pela Bahia. Confira a agenda completa:

21/06: Uauá BA

21/06: Macururé BA

22/06: Barra da Choça BA

22/06: Ibicuí BA

22/06: Itapetinga BA

23/06: São Felipe BA

23/06: Cruz das Almas BA

23/06: Santo Estevão BA

24/06: Rafael Jambeiro BA

24/06: São Francisco do Conde BA

24/06: Serrinha BA