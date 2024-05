ÉPOCA JUNINA

São João: veja os destinos mais procurados para excursões

Destinos tradicionais estão entre os mais cobiçados pelo público

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de maio de 2024 às 07:00

Bandeirolas de São João Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Faltando aproximadamente um mês para o São João, o público já começa a se preparar para a época junina. Parte dos preparativos envolve a escolha do local onde passar o período, o que inclui a compra dos pacotes de viagens para aproveitar a festa.

De acordo com o presidente da Associação Nacional das Agências de Viagem na Bahia (Anav-BA), Jean Paul Gonze, as vendas de pacotes para as festas juninas em 2024 aumentaram cerca de 10%. Os principais destinos são cidades como Cruz das Almas, Ibicuí, Lençóis e Mucugê.

“A Bahia tem São João em quase todos os municípios. A maioria das pessoas que mora aqui em Salvador, por exemplo, prefere passar o São João no interior, mesmo com as apresentações disponíveis”, afirma.

O sócio da empresa Bate Volta Axé Bahia, Francisco Venet, conta que os principais destinos procurados são municípios da Chapada Diamantina, como Lençóis e Seabra, além da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. As viagens da empresa são vendidas em pacotes que custam entre R$ 660 e R$ 1.650.

“Esses locais são mais procurados devido à tradição do forró e das festas de largo. Para Lençóis, estamos vendendo pacotes de cinco dias a R$ 1.089 e a viagem para Aracaju custa R$ 879. As viagens com excursões são mais caras devido à hospedagem, na qual os hotéis vendem a estadia apenas em pacotes que cobrem os cinco dias. O cliente tem um roteiro pré-definido de passeios pela manhã e fica livre à noite para aproveitar a festa onde se sentir melhor”, explica.

A empresa também vende viagens bate-volta, na qual o cliente passa a noite no destino, para os municípios de Cruz das Almas a um preço de R$ 125 e para Serrinha e Santo Antônio de Jesus a R$ 155. “Devido à tradição do São João, atrações, além da proximidade com Salvador, Cruz das Almas é o destino mais procurado. Em seguida vem Santo Antônio de Jesus, mas a distância já é grande”, finaliza.

Já na empresa Azevedo Transportes, os principais destinos são a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, juntamente com o pacote conjunto dos municípios de Caruaru, em Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba, vendidos a R$ 990 e R$ 1.499, respectivamente.

“Esses são roteiros mais requisitados pelo público, por serem locais mais tradicionais. As pessoas procuram as festas de largo para aproveitar o São João. Nós abrimos um segundo ônibus para Lençóis e novos pacotes estarão disponíveis conforme encontramos vagas para hospedagem”, conta.

