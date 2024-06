ALÉM DO AXÉ

'Talvez, na Bahia, eu seja o único que transite no forró', diz Bell, no Parque de Exposições

Mesmo com o sucesso no Axé, Bell sempre fez questão de incluir o forró em seus shows e produções.“Eu sou um dos pouquíssimos artistas, talvez, na Bahia, eu seja o único que transite dentro do forró, sendo considerado um artista de forró também. Minha história tem uma leitura que promove essa possibilidade, e, no Brasil, eu transito também em todos os grandes eventos de forró, e as pessoas me respeitam por causa dos meus grandes sucessos dentro do forró. Então, essa parte me deixa muito confortável. Eu subo no palco para fazer forró bacana também”, garante.