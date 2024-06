IMPULSO NO COMÉRCIO

Vendedores esperam aumento de 10% nas vendas de fogos de artifício para o São João

“As vendas começaram no dia 13 de junho e vão até o dia 30. A procura está bastante alta, já que tivemos um final de semana com bastante movimento. É normal que o movimento caia um pouquinho na segunda e na terça, mas na quarta já melhorou e esperamos que esses últimos quatro dias sejam bem movimentados”, explica.

“A gente abriu a loja tem uma semana, e o pico de venda começa entre quinta e domingo, então esperamos aumentar as vendas entre 10% e 15%. As principais vendas são do traque de riscar [bomba palito], o traque de salão [traque de massa], aquele de jogar no chão que é indicado para as crianças, além da chuvinha e do vulcão. Os adultos gostam mais dos rojões e dos foguetes”, conta Anderson Cavalcante, dono da Distribuidora Caramuru, que atua na feira.