POLÊMICA

Victor e Léo são anunciados em São João na Bahia

Além de Victor e Leo, farão show Zé Neto e Cristiano, Bell Marques e João Gomes

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 13:50

Victor e Leo Crédito: Michelle Filipelli/Divulgação

A dupla Victor e Léo voltou a ser anunciada em um festejo junino na Bahia. Desta vez, os cantores serão atração do São João de Candeias, em 23 de junho.

Além de Victor e Leo, com cachê de R$ 750 mil, farão show no São João: Zé Neto e Cristiano - contratados por R$ 650 mil -, Bell Marques e João Gomes - com R$ 500 mil, cada.

Os artistas haviam sido anunciados no São João da Bahia, em Salvador, mas a organização do show voltou atrás e tirou a dupla da grade.

As informações constam no Painel de Transparência do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Alguns seguidores relembraram a polêmica de um dos integrantes da dupla. Os irmãos se afastaram dos palcos em 2017 após um vídeo mostrar Victor agredindo a esposa grávida.