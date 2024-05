Após polêmica, Victor e Léo são confirmados no São João da Bahia

Após ter o show cancelado no São João de Fortaleza (CE) após repercussão críticas do público, a dupla Vitor e Léo foi confirmada no São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador. Os irmãos se afastaram dos palcos em 2017 após um vídeo mostrar Victor agredindo a esposa grávida.