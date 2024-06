GUIA DE SÃO JOÃO

Wi-fi, banheiro, água e hospitais: saiba onde estão os serviços de emergência nas estradas

CORREIO preparou lista com os serviços indispensáveis para quem vai pegar a estrada rumo ao interior no São João

Larissa Almeida

Publicado em 15 de junho de 2024 às 05:00

Nas ruas da capital e do interior, as bandeirolas coloridas e as vendas de licor a cada esquina são o anúncio de que o clima junino já está em vigor. Em todo canto, é possível parar e ouvir, ainda que de longe, o som do forró sanfonado na voz de um artista em algum palco, na rádio ou no cantarolar de um legítimo baiano apaixonado pelo São João. Em Salvador, desde o dia 11 deste mês, o soteropolitano já pôde ter um gostinho maior do arrasta-pé no Centro Histórico e, desde quinta-feira (13), também pôde desfrutar da festa com atrações de grande renome no Parque de Exposições. Mas se engana quem pensa que o tradicional êxodo para o interior não vai ter vez diante das atraentes opções reservadas pela capital. De acordo com a VIABAHIA, concessionária responsável pelas BR-324 e BR-116, mais de 370 mil veículos devem passar pela BR-324 durante o período festivo. Isso corresponde a um crescimento de 34% no fluxo de veículos, em comparação com dias convencionais. Na BR-116, o aumento previsto é de 15,5%, entre os dias 19 e 25 de junho.

Para auxiliar os viajantes que vão colocar o pé na estrada para garantir o forró no interior, o CORREIO preparou um guia com todos os serviços disponíveis no caminho para algumas cidades que vão comemorar o São João em grande estilo. São elas: Jequié, Vitória da Conquista, Santo Estevão, Feira de Santana, Amargosa, Jaguaquara, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Poções e Irecê.

Tem informações sobre pedágios, indicação de locais com wi-fi, água e café gratuitos – distribuídos em 15 pontos nas extensões da BR-324 e BR-116 e serviços emergenciais. As informações foram obtidas por meio de um levantamento feito pelo CORREIO com a colaboração da VIABAHIA no fornecimento de dados sobre a BR-324 e a BR-116. Confira tudo abaixo:

Pedágios

BR-324 | Rodovia Engenheiro Vasco Filho (Salvador – Feira de Santana) | 113,2 KM

1. Simões Filho – KM 597 + 728

2. Amélia Rodrigues – KM 551 + 094

BR-116 | Rodovia Santos Dumont (Feira de Santana – Divisa BA/MG) | 554,1 KM

3. Rafael Jambeiro – KM 482 + 138

4. Brejões / Nova Itarana – KM 566 + 405

5. Jequié – KM 698 + 410

6. Planalto – KM 773 + 819

7. Veredinha – KM 873 + 499

Valores por categoria de veículo na BR-334

1) Automóvel, caminhonete e furgão – R$3,50

2) Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla – R$7

3) Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus – R$10,50

4) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$14

5) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$17,50

6) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$21

7) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$24,50

8) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$28

9) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$31,50

10) Automóvel com semirreboque e caminhonete com semirreboque – R$5,25

11) Automóvel com reboque e caminhonete com reboque – R$7

12) Motocicletas, motonetas e bicicletas moto – R$1,75

Valores por categoria de veículo na BR-116

1) Automóvel, caminhonete e furgão – R$6,10

2) Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla – R$12,20

3) Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus – R$18,30

4) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$24,40

5) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$30,50

6) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$36,60

7) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$42,70

8) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$48,80

9) Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$54,90

10) Automóvel com semirreboque e caminhonete com semirreboque – R$9,15

11) Automóvel com reboque e caminhonete com reboque – R$12,20

12) Motocicletas, motonetas e bicicletas moto – R$3,05

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Disponibilizadas pela ViaBahia, as Bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) ofertam wi-fi, água e café gratuitos para qualquer um que esteja viajando e deseje fazer uma parada. As SAUs, além de estarem equipadas com banheiros femininos e masculinos adaptados para atender pessoas com deficiência, também abrigam as equipes de resgate e de operações.

A ViaBahia ainda conta com o Centro de Controle Operacional (C.C.O.), que é de onde parte o acionamento dos recursos disponibilizados. O C.C.O. funciona 24 horas e faz a gestão dos chamados via telefones 0800 e de todo o Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS (siga em Inglês), que é composto pelo monitoramento por câmera (CFTV), sistema de contagem de tráfego, estação meteorológica e sistemas de radio comunicação.

Os serviços da ViaBahia oferecidos aos viajantes, no total, incluem:

Wi-fi, água, banheiros e café gratuitos.

Ambulância: Unidades de Resgate para atendimento pré-hospitalar e Unidade de Suporte Avançado estão disponíveis 24h, interruptamente aos usuários e podem ser acionados através do Centro de Controle Operacional (C.C.O.), sempre que solicitado pelos usuários.

Guinchos: A ViaBahia dispõe de guinchos leves para transporte de remoção de veículos de passeio e utilitários pequenos, e guinchos pesados para remoção de caminhões e carretas.

Captura de animais: Quem avistar um animal solto próximo às rodovias pode ligar nos telefones 0800 6000 324 e/ou 0800 6000 116. A ViaBahia conta com veículos especiais de captura e remoção de animais ao longo das rodovias BR-324 – rodovia Engº Vasco Filho e BR-116 – rodovia Santos Dumont.

Veículo de Combate a Incêndio: Presta apoio no combate a focos de incêndio em qualquer ponto das rodovias.

Para Guinchos e Ambulâncias, os serviços estão disponíveis 24 horas e podem ser acionados através do 0800 6000 324 (BR-324 – rodovia Engº Vasco Filho) e 0800 6000 116 (BR-116 – rodovia Santos Dumont). O deslocamento será até o ponto de apoio ou posto de abastecimento mais próximo.

A ViaBahia possui 15 bases SAU, sendo três na BR-324 (Engº Vasco Filho) entre Salvador e Feira de Santana e doze na BR-116 (rodovia Santos Dumont), entre Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais. Confira localidades:

► BR-324

SAU - Simões Filho – KM 608 + 300

SAU - São Sebastião do Passé – KM 562 + 700

SAU - Feira de Santana – KM 531 + 200

► BR-116

SAU - Rafael Jambeiro – KM 482 + 138

SAU - Brejões / Nova Itarana – KM 566 + 405

SAU - Jequié – KM 698 + 410 KM 773 + 819

SAU - Planalto – 773 + 819

SAU - Veredinha – KM 873 + 499

Serviços Emergenciais

Postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

1. BR-324

1.1 Simões Filho

Endereço: BR 324, Km 604, Simões Filho/BA - 43700-000

Telefones: (71) 2101-2261 / (71) 98120-0435

1.2 Capim Grosso – KM 356

Endereço: BR 324, Km 356, Capim Grosso/BA - 44.695-000

Telefones: (71) 2101-2273 / (74) 98105-1546

2. BR-116

2.2 Feira de Santana

Endereço: BR 116, Km 429, Feira de Santana/BA – 44100-000

Telefones: (71) 2101-2266 / (75) 98291-5602

2.3 Rafael Jambeiro

Endereço: BR 116, Km 482, Rafael Jambeiro – 44520-000

Telefone: (71) 98290-7766

2.4 Milagres

Endereço: BR 116, Km 544 Milagres/BA - 45.315-000

Telefones: (71) 2101-2270 / (75) 98291-4426

2.4 Jequié

Endereço: BR 116, Km 677 Jequié/BA - 45200-000

Telefones: (71) 2101-2269 / (73) 98175-0127

2.5 Poções

Endereço: Rodovia BR116, Km 756, Poções/BA - 45.260-000

Telefones: (71) 2101-2289 / (77) 98145-8374

2.6 Vitória da Conquista

Endereço: BR 116, Km 830, Vitória da Conquista/BA - 45.066-700

Telefones: (71) 2101-2288 (77) 98145-8357

2.7 Divisa MG/BA

Endereço: BR 116, Km 932 - Encruzilhada/BA - 45.150-000

Telefones: (71) 2101-2290 / (77) 98145-8376

3. BR-101

3. 1 Alagoinhas

Endereço: BR 101, Km 101 Alagoinhas/BA - 48100-000

Telefones:(71) 2101-2264 / (75) 98291-5620

3.2 Teixeira de Freitas

Endereço: BR 101, Km 880, Teixeira de Freitas/BA - 45.990-650

Telefones: (71) 2101-2294 / (73) 98175-4438

3.3 Santo Antônio de Jesus

Endereço: BR 101, Km 265, Santo Antônio de Jesus/BA - 44570-000

Telefones: (71) 2101-2262 / (75) 98291-5605

3.5 Feira de Santana (Humildes)

Endereço: BR 101, Km 173 - Feira de Santana/BA - 44.100-000

Telefones: (71) 2101-2263 / (75) 98291-5615

Postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

1. BA-502

Polícia Rodoviária Estadual

Endereço: BA-502, s/n - Parque Panorama, Feira de Santana - BA, 44330-000

Telefone: (75) 3622-0302

2. BA-052

Posto da Polícia Rodoviária Estadual da Bahia

Endereço: BA-052, Anguera - BA, 44670-000

Telefone: (75) 99885-5010

Hospitais/Postos Médicos

1) BR-324

Hospital do Subúrbio

Endereço: Rua Manuel Lino, 141 - Periperi, Salvador - BA, 40720-460

Telefone: (71) 3217-8600

Hospital Geral Clériston Andrade

Endereço: Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n - 35º BI, Feira de Santana - BA, 44089-340

Telefone: (75) 3602-3300

2) BR-116

Hospital da Mulher – 24 horas

Endereço: R. Barra, 705 - Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - BA, 44015-430

Telefone: (75) 3602-7100

Hospital Municipal Mariana Penedo

Endereço: Avenida Padre José Gumercindo dos Santos, 500 - Centro, Tucano - BA, 48790-000

Telefone: (75) 3272-2108

3) BR-420

Hospital Municipal de Jaguaquara

Endereço: Av. Pio XII - Muritiba, Jaguaquara - BA, 45345-000

Telefone: (73) 3595-1800

USF Valter de Figueredo

Endereço: Santo Amaro, BA, 44200-000

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 16h

4) BR-101

Posto Médico

Endereço: Rod. Gov. Mário Covas, 4942-5458 - Muritiba, BA, 44340-000

5) BA-502

SESAM – Pronto Atendimento

Endereço: R. SABINO SANTIAGO - Muritiba, BA, 44340-000

6) BA-026

UBS Antonio Santiago dos Santos

Endereço: Maracás - BA, 45360-000

7) BA-052

Policlínica Regional de Sáude de Irecê

Endereço: BA-052 - Irecê, BA, 44900-000

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h

Telefone: (74) 3688-6763

Hospital Municipal Dr. Benedito Ney

Endereço: R. Hildete Carneiro, 88-144, João Dourado - BA, 44920-000 (próximo a rodovia BA-052)

8) BA-262

SAMU

Endereço: R. Cardeal da Silva, 49, Poções - BA, 45260-000

Telefone: (77) 3431-5808

Hospital Edmir Souza Costa – 24 horas

Endereço: Praça Leovegildo dos Santos Matos, 031 - CENTRO, Nova Canaã - BA, 45270-000

Telefone: (73) 3207-2182

