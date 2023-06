Xote de Anjo: veja vídeo da banda que surgiu há 15 anos no auge do forró universitário no Brasil

Com 15 anos de estrada, a banda Xote de Anjo (@xotedeanjo) surgiu durante o auge do forró universitário no Brasil. Com shows em Salvador e em várias cidades do interior, eles já marcaram presença em programas de TV e são destaque no tradicional São João da Bahia. Mesmo na pandemia, lançaram o álbum 'São João da Quarentena' com faixas autorais. Confira a energia contagiante dessa banda!