Troféu Correio Folia Junina: vote na melhor música do São João 2023

Seja na capital ou no interior, quando o mês de junho começa, a expectativa dos baianos é uma só: o tão esperado São João. Com os preparativos juninos a todo vapor, o CORREIO lança a 2º edição do Troféu Correio Folia Junina. Tradicional para a escolha da Música do Carnaval, o prêmio ganhou a versão temática no ano passado e mais de 26 mil votos foram computados.



A música 'Dengo Meu', das cantoras Claudia Leitte, Juliette e Lucy Alves, recebeu 46% do total de votos e foi a grande vencedora da primeira edição. Agora, 20 músicas disputam o troféu de destaque no São João 2023 (confira a lista completa abaixo). A curadoria foi feita pelo colunista Osmar 'Marrom' Martins, que também é o responsável pela escolha dos hits que concorrem ao prêmio do Carnaval.

"O troféu Correio Folia Junina é uma forma de homenagear os artistas que matem a tradição junina, principalmente os baianos, que não abrem mão de reverenciar tão bonita manifestação. Este ano mais uma vez a qualidade das músicas escolhidas é muito boa. Que vença a vontade do povo", afirma o colunista.

Com as músicas devidamente escolhidas, cabe ao público decidir qual representa melhor a festa junina deste ano. A votação é realizada no site correio24horas.com.br, até o dia 28, ao meio dia. O resultado será divulgado no dia 29.

Para Jorge Gauthier, editor de mídias e estratégia digital do CORREIO, a premiação é uma forma de valorizar atrdaição musical do São João. "Não há festa junina sem boa música. Através do projeto Sobe o Som já visibilizamos mais de 40 bandas, em dois anos, que atuam de forma independente buscando preservar as tradições juninas. Em 2023, nosso objetivo é dar ainda mais espaço para musicistas que levam o São João no coração,na sanfona, na zabumba e no triângulo", diz.

Confira todas as músicas que concorrem ao Troféu Correio Folia Junina 2023

Isso é vaquejada

Cantor: Tarcísio do Acordeon

Compositor: Tarcísio do Acordeon

Deusa de Itamaracá

Cantor: João Gomes

Compositor: Marron Brasileiro

Sinal

Cantor: Nadson, O Ferinha

Compositora: Sandrinha Santana

Covardia

Cantores: Wesley Safadão e Ana Castela

Compositores: Felipe Marins, Kinho Chefão, Mateus Costa, Walim Sanfoneiro

Um Metro e Sessenta

Cantor: Adelmário Coelho

Compositores: Samir Trindade e Luciano Chabed

Erro Gostoso

Cantora: Simone Mendes

Compositores: De Ângelo, Edson Garcia, Eliabe Quexin, Filipe Martins, Flavinho do Kadet, Lucas Souza

Quem Ama Não Jura

Cantor: Flor Serena

Compositores: Verlando Gomes/João Sereno/Kuque Malino

Meu Dengo

Cantor: Del Feliz

Compositores: Del Feliz e Alan Requião

Meu Xodó

Cantor: Virgílio

Compositores: Erval Valente e Paulo Prata

Rei da vaquejada

Cantores: Tico e Mano Walter

Compositor: Cristian Luz

Essa Menina

Cantor: Targino Gondim

Compositores: Targino Gondim e Carlinhos Brown

Dorme que passa

Banda: Cueca Branca

Compositores: Índio Poeta, Rohan Mello e Pimentinha

Não Adiantou

Cantora: Jeane Lima

Compositores: Renan Domingues e Vittor Pimentel

Quando a mulher quer

Cantor: Quininho de Valente

Compositor: Quininho de Valente

O São João chegou

Banda: Cacau com Leite

Compositor: Osvaldo Bonfim

Sim ao Amor

Banda: Sarapatel com Pimenta

Compositor: Márcio Arruda

Desacostumou

Banda: Flor de Maracujá

Compositores: Alisson Flecha, Lyla Freire, Renno Poeta, Rodrigo Casanova e Van Cerqueira

Seu movimento

Cantor: Léo Estakazero

Compositor: Fábio Santana

Fogo na Raba

Cantores: Filomena Bagaceira e A Dama

Compositores: Biel de Lucca, Elias Mafra, Guga Meira e Renan Augusto

Coisa linda

Banda: U Tal do Xote

Compositor: Eric Portugal