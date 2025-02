saúde

10 tipos de câncer que bons hábitos podem ajudar a prevenir

Veja a importância de alguns cuidados para evitar essas doenças e garantir qualidade de vida

O câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado e descontrolado de células anormais no organismo. Essas células podem se multiplicar rapidamente, invadir tecidos saudáveis e formar tumores, que podem ser benignos ou malignos. Nos casos malignos, há o risco de metástase, quando as células cancerígenas se espalham para outras partes do corpo por meio do sangue ou do sistema linfático. >