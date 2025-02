saúde

11 alimentos ricos em vitamina K que favorecem a saúde do fígado

Veja como a alimentação pode ajudar a garantir que esse órgão funcione adequadamente

O fígado é o maior órgão interno do corpo humano, localizado no lado direito do abdômen, logo abaixo do diafragma. De acordo com a hepatologista Dra. Carla Matos, entre as suas funções, estão a produção de proteínas e vitaminas, a transformação de nutrientes e substâncias tóxicas, o armazenamento e a liberação do glicogênio (reserva de energia para células) e a produção da bile (uma secreção que será utilizada na digestão da gordura). >