saúde

12 exercícios e hábitos que ajudam a eliminar gordura abdominal

Veja como algumas práticas podem promover mais saúde e definir o abdômen

Seja pela saúde ou pela estética, eliminar gordura abdominal é um desejo comum de muitas pessoas. Independentemente da razão, adotar um estilo de vida com exercícios regulares e hábitos saudáveis não apenas ajuda a alcançar uma barriga mais tonificada, como também traz uma série de benefícios à saúde geral e ao bem-estar emocional. >

Além disso, um estilo de vida saudável contribui para prevenção de doenças crônicas . “Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, acrescenta a nutricionista Karen Oliveira. >

1. Tenha uma alimentação equilibrada

2. Realize treinos de força

O treinamento de resistência, como levantamento de peso e exercícios com o peso do corpo , constrói massa muscular. Músculos são metabolicamente ativos e ajudam a queimar mais calorias, favorecendo a diminuição da gordura abdominal. >

3. Faça exercícios aeróbicos

“É interessante dar preferência aos exercícios aeróbicos que enfatizem mais a queima de gordura corporal como um todo, por acelerar mais rapidamente as vias metabólicas”, comenta Amanda Aguiar, profissional de Educação Física e fisioterapeuta. >

4. Evite o estresse

O estresse crônico pode aumentar os níveis de cortisol, que está associado ao acúmulo de gordura abdominal. Práticas de relaxamento, como meditação, ajudam a reduzir esse hormônio no corpo, melhorando o controle da gordura abdominal. >

5. Priorize a ingestão de fibras

Alimentos ricos em fibras, como vegetais de folhas verdes, frutas e grãos integrais, promovem a saciedade e melhoram a saúde digestiva. As opções muito processadas, por outro lado, são de mais fácil digestão e, normalmente, oferecem um aporte maior de calorias. >

“Os alimentos ricos em fibras exigem maior esforço em todo o processo de digestão (desde a mastigação), auxiliam no emagrecimento, pois o gasto energético envolvido nesse processo é muito maior”, destaca o Dr. Paulo Rosenbaum, endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein. >

6. Tenha um sono adequado

Uma boa noite de sono também contribui para o funcionamento eficiente do metabolismo, permitindo que o corpo queime calorias de maneira mais eficaz, favorecendo, então, a perda de gordura abdominal. >

7. Pratique caminhada

“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício. >

8. Beba água

9. Faça o controle das porções de alimentos

“Como não sabe se [o organismo] receberá alimento brevemente ou não, precavido, ele entra em um modo de semi-inanição, reduz a velocidade do metabolismo e, a partir daí, tanto os depósitos de gordura como as calorias passam a ser queimados mais lentamente”, diz o Dr. Paulo Rosenbaum. >

10. Invista no treinamento HIIT

“Métodos como o HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) mostram que poucos minutos de exercício intenso podem gerar um alto gasto calórico e melhorias no condicionamento cardiovascular”, afirma Ronaldo Vilela Barros, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera. >

11. Evite o consumo excessivo de álcool

As bebidas alcoólicas são altamente calóricas e, muitas vezes, consumidas em grande quantidade sem que a pessoa perceba. Além disso, o álcool interfere no metabolismo, fazendo com que o corpo priorize a queima das calorias da bebida em vez de queimar gordura armazenada, especialmente na região da barriga. Outro fator é que o álcool pode estimular o apetite e levar ao consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e açúcar. >