3 hábitos simples para reduzir o estresse no dia a dia

Apesar da rotina agitada, encontrar o equilíbrio é essencial para evitar o esgotamento mental

Publicado em 3 de abril de 2025 às 16:09

Diante da cultura do imediatismo, saber desacelerar é essencial para manter a saúde Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O ritmo acelerado da vida moderna e a cultura do imediatismo têm impactado profundamente a saúde mental da população, especialmente no ambiente profissional. A pressão constante por resultados e a necessidade de adaptação às exigências do mercado, sem tempo adequado para descanso e lazer, têm levado muitos ao esgotamento. >

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que uma em cada oito pessoas no mundo enfrenta algum transtorno mental, sendo a ansiedade e a depressão responsáveis por cerca de 60% dos casos. No Brasil, a situação é igualmente alarmante, com 85% da população relatando impactos devido ao estresse, revelando uma crise silenciosa que compromete o bem-estar coletivo. >

“Somos uma geração mais frágil do que há 100 anos; nosso limiar de frustração é muito menor”, afirma o Dr. Thyago Henrique, médico formado pela Universidade José do Rosário Velano, com pós-graduação em psiquiatria pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. >

Estratégias para estabelecer limites e reduzir o estresse

Para estabelecer limites e buscar equilíbrio, o Dr. Thyago Henrique enfatiza a importância do autoconhecimento. “É um exercício de maturidade saber a hora de desacelerar; isso não significa parar, mas, sim, não ir tão rápido”, explica. Ele observa que o cérebro humano atinge plena maturidade por volta dos 30 anos, o que pode explicar por que muitos adultos jovens ainda não reconhecem a necessidade de desacelerar. >

Entre as estratégias para reduzir o estresse diário, o Dr. Thyago Henrique recomenda: >

1. Atividade física regular

A prática de atividades físicas vai muito além do condicionamento corporal — ela também desempenha um papel essencial na saúde mental. “Durante o exercício, liberamos substâncias que controlam o humor e a ansiedade. Além disso, atuamos contra a neuroinflamação provocada pelo estresse cotidiano”, explica o médico. >

Os exercícios de respiração ajudam a reduzir o estresse Crédito: Imagem: brizmaker | Shutterstock

2. Exercícios de respiração diafragmática

Técnicas simples podem fazer toda diferença no controle do estresse. Uma delas é a respiração profunda. “Praticar respiração profunda ajuda a reduzir o nível de estresse no momento e previne picos ao longo do dia”, conta o especialista. >

3. Contato com a natureza e exposição solar

O contato com a natureza vai além do bem-estar momentâneo e impacta diretamente a saúde mental. “Interagir com ambientes naturais e receber luz solar promove a liberação de ocitocina e a produção de vitamina D, ambas benéficas para a saúde mental”, diz o Dr. Thyago Henrique. >

Riscos da privação de sono e hiperconectividade digital

O Dr. Thyago Henrique também alerta para os perigos da privação de sono e da hiperconectividade digital. “Dormir apenas 4 ou 5 horas por noite para ser mais produtivo é um mito prejudicial. Durante o sono, produzimos neurotransmissores essenciais para regular o humor e consolidar memórias”, esclarece. >

Quanto ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos , ele sugere períodos de desconexão para combater o vício em dopamina proporcionado pelas interações digitais rápidas. O médico reforça ainda a necessidade de uma abordagem equilibrada na vida moderna. “Precisamos mostrar ao nosso cérebro que a vida não é feita apenas de prazeres imediatos; é fundamental encontrar um ritmo que preserve nossa saúde mental”, conclui. >