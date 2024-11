3 plantas medicinais para equilibrar os doshas

3 plantas medicinais para equilibrar os doshas

Especialista ensina como usá-las no preparo de chás para melhorar o bem-estar

Uma pesquisa conduzida pela ABESO, Merck Brasil e IPEC revelou que 70% dos brasileiros já experimentaram fome emocional. Entre os participantes, 64% associaram o excesso de comida com a ansiedade e o estresse, 60% admitiram consumir chocolates, pizzas e outros alimentos calóricos quando estão estressados ou de mau-humor, e 66% relataram desejos incontroláveis por doces e frituras. Esses resultados, obtidos com mais de 2.500 entrevistados, mostram como as emoções influenciam diretamente as escolhas alimentares.