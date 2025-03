saúde

4 benefícios da arteterapia na terceira idade

Prática ajuda a promover o bem-estar físico e mental dos idosos

O envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida, mas pode ser um processo desafiador. De acordo com um estudo da revista Nature Mental Health , divulgado em outubro de 2024, sentir solidão na velhice aumenta em 31% o risco de desenvolver demências e eleva em 15% a probabilidade de comprometimento das funções cognitivas. >

Arteterapia reconhecida como tratamento

“Essa prática é recomendada para pessoas de todas as faixas etárias, especialmente para aquelas que enfrentam condições crônicas ou que passaram por traumas. Para os idosos, ela desempenha um papel fundamental ao ajudar no enfrentamento das transições próprias da velhice, oferecendo suporte emocional para lidar com as mudanças com mais leveza e confiança”, completa Sheila Kruger. >