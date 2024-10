HORMÔNIOS

4 dicas para aliviar os sintomas da menopausa

Especialista elenca maneiras de cuidar do corpo e da mente para viver o momento com maior tranquilidade

De acordo com Jéssica Vanderlan, enfermeira da NAMU, plataforma de saúde e bem-estar, a menopausa não precisa ser uma fase difícil. “Com algumas mudanças de hábitos, as mulheres podem vivenciar esse período de maneira mais equilibrada”, pontua.

1. Fitoterapia com ervas adaptógenas

Ervas adaptógenas, como a ashwagandha e a rhodiola , têm ganhado destaque na promoção do bem-estar durante a menopausa. Essas plantas ajudam a regular o estresse e a equilibrar os hormônios femininos. “As substâncias adaptógenas ajudam o organismo a lidar com o estresse, normalizando o nível de cortisol, o famoso hormônio do estresse . Essa regulação pode reduzir as ondas de calor e melhorar a qualidade do sono”, explica Jéssica Vanderlan.