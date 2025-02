saúde

4 dicas para evitar a perda de massa muscular após os 50 anos

Veja como alguns cuidados são importantes para garantir autonomia e qualidade de vida

Os seres humanos com mais de 50 anos apresentam uma taxa anual de redução da massa muscular de aproximadamente 0,8%, enquanto o comprometimento da força ocorre de forma mais abrupta, com uma redução média de 2 a 3% ao ano, conforme os artigos “ The influence of aging and sex on skeletal muscle mass and strength “, publicado Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care , e “ Evolution of sarcopenia research “, publicado no Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism . >