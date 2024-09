SAÚDE

4 dicas para prevenir a trombose

1. Adote uma alimentação saudável

2. Cuidado com os hábitos

3. Esteja atento aos sintomas da trombose venosa

4. Faça exames médicos periódicos

Mulheres estão no grupo de risco

Mulheres que fumam e tomam anticoncepcionais têm maior chance de ter a doença. E mulheres com mais de 40 anos são as que mais sofrem da patologia. Uma pesquisa realizada pela SBACV baseada em dados do DataSus, de 2020 a 2024, revelou um aumento significativo nas internações por trombose entre mulheres com mais de 40 anos.