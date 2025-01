saúde

4 dicas para transportar e consumir ovos no verão

Precauções ajudam a preservar a qualidade do alimento e prevenir problemas de contaminação.

No verão, é essencial redobrar os cuidados com o armazenamento e transporte dos ovos, pois as altas temperaturas podem acelerar o processo de deterioração e favorecer a proliferação de bactérias, como a Salmonella, que representa um risco à saúde.