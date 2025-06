saúde

Não precisa parar de se exercitar: veja 5 dicas para praticar atividade física na gravidez

Veja como manter o corpo em movimento de maneira saudável e equilibrada na gestação

A prática de atividade física durante a gravidez é uma grande aliada da gestante, pois contribui para o controle do peso, a redução de desconfortos como dores nas costas e inchaços, além de ajudar no preparo do corpo para o parto. Os exercícios também favorecem o bem-estar emocional, diminuindo o estresse e melhorando a qualidade do sono. >