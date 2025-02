saúde

5 dicas para utilizar bebidas vegetais no processo de perda de peso

Elas são ideais para quem deseja reduzir inflamações, melhorar a digestão e manter um estilo de vida equilibrado

“As bebidas vegetais são ótimas fontes de nutrientes, desde que escolhidas com atenção. Muitas delas são enriquecidas com cálcio, vitaminas e proteínas, além de não conterem lactose, tornando-se uma opção viável para a maioria da população”, explica Mariana Brito. >

1. Prefira opções sem aditivos artificiais

2. Aposte em bebidas vegetais enriquecidas com cálcio e proteínas

3. Evite versões altamente processadas

4. Consuma nos momentos estratégicos do dia

Inserir bebidas vegetais no café da manhã ou em lanches pode ser uma excelente maneira de prolongar a saciedade. “Uma boa opção é combiná-las com fibras, como chia e linhaça, para um efeito mais duradouro no controle do apetite”, sugere Mariana Brito. >