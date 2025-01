saúde

5 motivos que explicam o fascínio das pessoas por reality show

O gosto por esses programas vai além da simples curiosidade e está relacionado ao comportamento humano

Em geral, é comum as pessoas não gostarem de ser associadas a fofocas. No entanto, os realities shows estão aí para mostrar que acompanhar a vida alheia é um dos passatempos favoritos de muitos, e isso vai além da simples curiosidade. >

Para entender melhor esse fenômeno, Tatiane Mosso elenca 5 fatores psicológicos e sociais que fazem as pessoas se conectarem diariamente com esses programas. Confira! >

1. Projeção de emoções e experiências

Tatiane Mosso destaca que, ao assistir a um reality show , as pessoas frequentemente projetam suas próprias emoções e experiências nos participantes. “É comum nos identificarmos com o carismático, sentirmos empatia pelo injustiçado ou nos revoltarmos com o manipulador. Essas emoções criam um vínculo com a narrativa e nos fazem querer acompanhar cada detalhe”, explica. >