5 posturas de yoga benéficas para as mães

Veja como inserir a prática no dia a dia mesmo com uma rotina agitada

Publicado em 5 de maio de 2025 às 18:09

Yoga oferece benefícios para a saúde física e mental Crédito: Imagem: Acervo Pri Leite

No ofício de ser mãe, não há relógio de ponto para fazer o check-in e o check-out, muito menos férias remuneradas. Ainda assim, os benefícios da maternidade costumam ser mais gratificantes do que qualquer salário ou posição hierárquica. Porém, conciliar vida pessoal, profissional e maternidade não é fácil. Para Priscilla Leite, detentora do maior canal de yoga on-line do YouTube Brasil, não é diferente. >

Mãe de dois meninos, a vida de Priscilla Leite também é uma montanha-russa, e só não oscila mais por conta do estilo de vida que ela adotou desde a época de faculdade. “Eu tenho os meus momentos bons e ruins, também me estresso e perco a paciência, mas o yoga me ensinou a ser mais tolerante, a surtar menos, como eu costumo dizer”, conta. >

Para ela, o yoga é um momento para focar no presente. “Durante a prática de yoga, você precisa se concentrar exclusivamente nos movimentos do seu corpo, na sua respiração, sem pensar em mais nada. E se você trouxer isso para fora do tapete, você conseguirá controlar os seus impulsos, se tornando mais calma e centrada, fazendo com que essa atitude seja benéfica não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta”, resume Priscilla Leite. >

Benefícios da prática de yoga

Os benefícios são tantos que, ainda hoje, Priscilla Leite segue acumulando tarefas e não parou de ministrar aulas gratuitas de yoga em seu canal no YouTube. Além disso, também tem se dedicado à plataforma Yoga.co (criada, pensada e gerenciada por ela) para ser uma aliada no processo de democratização e acessibilidade do yoga no Brasil, seu principal propósito. >

Qualquer pessoa, independentemente da idade, nível de experiência ou história de vida, pode praticar yoga . “Não tem desculpa, é preciso apenas arrumar um tempo para focar em si, seja enquanto as crianças estão tirando a soneca da tarde, estudando ou enquanto estão brincando na sala. A ideia das aulas on-lines e gratuitas é exatamente essa: permitir que as pessoas possam praticar, em qualquer horário, sem se preocupar com mais nada”, resume. >

Yoga para mães

Para os dias cansativos, as mães podem optar por aulas mais relaxantes; em dias mais agitados, uma aula de flow pode ser ideal. Durante a manhã, uma prática mais energética trará disposição, e à noite, uma aula restauradora e calmante ajudará a dormir melhor. Tudo isso pode ser feito em qualquer lugar. >

A yogini Priscilla Leite lista cinco excelentes posturas que vão ajudar a aliviar o estresse e a tensão física e emocional das mamães. E o principal: vão permitir que essas mulheres foquem nelas mesmas. Veja! >

1. Postura sentada

Postura sentada ajuda a aterrar os pensamentos Crédito: Imagem: Acervo Pri Leite

Experimente essa postura simples por alguns minutos para aterrar seus pensamentos e diminuir sua frequência cardíaca. >

Sente-se em uma posição confortável, pode ser no chão ou em uma cadeira. Leve as palmas das mãos nas coxas, nos joelhos ou no coração. Feche seus olhos;

Reserve alguns minutos para deixar de lado o que aconteceu antes desse momento e o que vai acontecer depois desse momento;

Relaxe todo o corpo, incluindo a mandíbula, o pescoço e os ombros;

Comece a inspirar mais profundamente e audivelmente pelas narinas enquanto contrai levemente os músculos da garganta. Expire completamente pelas narinas enquanto contrai os músculos da garganta novamente;

Mantenha a atenção na respiração enquanto continua a respirar longa, lenta e profundamente pelas narinas. >

2. Postura da cobra

Postura da cobra ajuda a compensar o arredondamento para trás das costas Crédito: Imagem: Acervo Pri Leite

Realize a postura da cobra para compensar o trabalho pesado e o arredondamento para trás das costas. >

Comece deitando-se de barriga para baixo com as pernas estendidas para trás e a parte superior dos pés no tapete;

Enraíze a raiz dos pés e das pernas e arraste as pontas dos dedos do tapete até o chão;

Alongue o cóccix em direção à terra, inspire e, lentamente, comece a descascar o peito do chão;

Leve os ombros para trás e para baixo, mantendo as omoplatas (escápulas) uma à outra;

Mantenha a nuca e a testa relaxadas e, então, expire e abaixe lentamente as costas em direção à terra;

Repita 5 vezes. >

3. Postura do alongamento intenso

Postura do alongamento intenso ajuda a levar oxigênio para o cérebro Crédito: Imagem: Acervo Pri Leite

Deixe a gravidade apoiá-la enquanto alonga a parte de trás do corpo.Aproveite os benefícios de uma inversão com maior circulação e oxigênio para o cérebro. >

Fique em pé com os pés próximos ao osso do quadril e um tanto paralelos. Levante todos os dedos dos pés e espalhe-os;

Inspire e coloque os braços acima da cabeça. Expire dobrando o quadril em direção ao chão. Traga seus dedos para a terra. Você pode dobrar levemente o joelho se achar necessário;

Solte a cabeça, o pescoço e os ombros e mantenha a mandíbula relaxada. Fique nessa postura por algumas respirações profundas;

Curve ligeiramente os joelhos, se ainda não o fez e, lentamente, levante até ficar de pé, uma vértebra de cada vez;

Respire algumas vezes em pé antes de voltar à atividade. >

4. Torção

As torções promovem flexibilidade na coluna Crédito: Imagem: Acervo Pri Leite

As torções promovem flexibilidade na coluna, melhorando a digestão. Como mãe, é normal estar sempre preocupada em alimentar os filhos com lanches saudáveis, mas, muitas vezes, você mesmo pode acabar esquecendo-se de cuidar da própria alimentação. >

Comece se deitando no chão com as pernas estendidas. Reserve um momento para apenas relaxar e não fazer nada;

Abrace o joelho direito em direção ao peito e leve a perna para a esquerda;

Mantenha as omoplatas no chão e estenda os braços em forma de “t”, com as palmas para cima;

Respire algumas vezes nessa posição para alongar o lado direito da cintura e nutrir o cólon ascendente;

Inspire para voltar ao centro, usando os músculos abdominais, e solte a perna direita. Reserve um momento para notar a diferença entre os lados direito e esquerdo do corpo;

Repita do outro lado. >

5. Postura passando a linha na agulha

Postura passando a linha na agulha ajuda a liberar a tensão Crédito: Imagem: Acervo Pri Leite

A postura da agulha alonga e abre os ombros , tórax, braços, parte superior das costas e pescoço.Ela libera a tensão e fornece uma leve torção na coluna, o que reduz ainda mais a tensão. >

Deite-se na cama, no tapete ou no chão;

Expire e leve a perna direita para cima e a esquerda passando sobre a direita, como se você estivesse sentada em uma cadeira;

Passe as mãos por trás da coxa e a segure;

Mantenha a postura por 5 a 10 respirações e depois troque de lado. >

Para todas essas posturas, certifique-se de que elas estejam confortáveis e relaxantes. “Se esforce, mas não force! O yoga está aqui para apoiar a nossa vida agitada como mãe”, finaliza Priscilla Leite. >

Priscilla Leite >

Precursora do yoga on-line e gratuito no Brasil, Priscilla Leite é criadora do maior canal de yoga no país. Influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e mais de 40 milhões de views em suas aulas on-lines, a profissional oferece conteúdo exclusivo, humanizado, inteligente e criativo no Canal Pri Leite Yoga , no Youtube, e na Plataforma Yoga.Co . >

Tem formação em Vinyasa Flow, Hatha Yoga e Yoga para gestantes. Amante da natureza e engajada em acessibilizar a prática do yoga, suas aulas são divididas em categorias e podem ser praticadas em qualquer lugar, por pessoas de todas as idades, com ou sem experiência. www.prileiteyoga.com.br . >