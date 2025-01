saúde

5 suplementos populares entre quem pratica atividade física

Veja quando o consumo de cada um deles é indicado e seus riscos, quando usados de forma errada

Quando a suplementação é indicada

Suplementos populares

1. Whey Protein

A quantidade de proteína varia de 0,8 a 2,7 g/kg de peso, dependendo do nível da atividade física, composição corporal, objetivo e estratégia nutricional. Não é indicado para pessoas com intolerância à lactose, uma vez que a base do whey é a proteína do soro do leite. No entanto, há no mercado opções veganas ou de proteína de colágeno.