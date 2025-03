saúde

6 benefícios do melão para a saúde

Seja consumida in natura, em sucos ou como parte de receitas, a fruta oferece mais do que frescor e doçura

Portal Edicase

Publicado em 11 de março de 2025 às 19:07

O melão possui uma composição nutricional que pode favorecer o organismo de diferentes maneiras Crédito: Imagem: Caito | Shutterstock

Cultivado em diversas partes do mundo, o melão pertence à família das cucurbitáceas e engloba variedades dentro da espécie Cucumis melo . Algumas delas, como o cantaloupe e o gália, destacam-se pelo aroma intenso e pela polpa suculenta, enquanto outras, como o melão amarelo, são valorizadas pela durabilidade e sabor equilibrado. >

Seja consumido in natura , em sucos ou como parte de receitas, independentemente do tipo, o melão possui uma composição nutricional que pode favorecer o organismo de diferentes maneiras. Veja a seguir! >

1. Auxilia no controle do diabetes

O diabetes é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, caracterizada pelo descontrole dos níveis de glicose no sangue. O tratamento envolve mudanças na alimentação, prática de atividades físicas e, em muitos casos, o uso de medicamentos. Alimentos com propriedades hipoglicemiantes podem ser aliados na regulação da glicose, contribuindo para ajudar no controle da doença. >

O melão, por exemplo, pode ser um aliado no controle do diabetes devido ao seu baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, que ajudam a retardar a absorção de açúcares no organismo, evitando picos de glicose no sangue. Além disso, a fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que contribuem para a redução do estresse oxidativo, um fator associado à resistência à insulina. >

2. Protege contra doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e estão frequentemente associadas ao acúmulo de gordura nas artérias, hipertensão e inflamação crônica. Manter uma alimentação equilibrada, rica em compostos bioativos, pode ajudar a reduzir o risco dessas enfermidades. >

O melão pode contribuir para a saúde cardiovascular devido à presença de potássio, um mineral essencial para regular a pressão arterial e reduzir o risco de hipertensão. Além disso, a fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que podem levar a problemas cardíacos. >

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. >

3. Melhora a saúde intestinal

O equilíbrio da microbiota intestinal é essencial para a digestão, absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico. Alimentos ricos em fibras e compostos bioativos ajudam a manter essa microbiota saudável, favorecendo o funcionamento intestinal. >

O estudo “Prebiotic effect, bioactive compounds and antioxidant capacity of melon peel (Cucumis melo L. inodorus) flour subjected to in vitro gastrointestinal digestion and human faecal fermentation” , publicado na Food Research International , investigou os efeitos da farinha da casca do melão na saúde intestinal . >

Os resultados demonstraram que os compostos presentes na casca favorecem a diversidade da microbiota, promovendo um equilíbrio saudável entre as bactérias benéficas. Além disso, a casca do melão apresentou efeito prebiótico, estimulando a produção de ácidos essenciais para a regulação inflamatória e fortalecimento do cólon. >

O melão tem ação antioxidante, ajudando no combate aos danos causados por radicais livres Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Possui ação antioxidante

O estresse oxidativo é um dos principais fatores envolvidos no envelhecimento precoce e no desenvolvimento de diversas doenças crônicas. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes pode ajudar a neutralizar os danos causados pelos radicais livres, reduzindo os impactos desse processo no organismo. >

De acordo com o estudo “Phenolic profile and antioxidant activity from peels and seeds of melon (Cucumis melo L. var. reticulatus) and their antiproliferative effect in cancer cells” , publicado no Brazilian Journal of Medical and Biological Research , os extratos da casca e das sementes do melão possuem alta capacidade antioxidante. Os pesquisadores identificaram a presença de ácido gálico, catequina e eugenol, compostos que atuam na proteção contra o estresse oxidativo e podem contribuir para a manutenção da saúde celular. >

5. Contribui para a hidratação do corpo

A hidratação adequada é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas. Além da ingestão de líquidos, o consumo de frutas ricas em água pode ser uma estratégia eficiente para manter o equilíbrio hídrico. >

Com aproximadamente 90% de seu peso composto por água, o melão se destaca como uma excelente opção para reforçar a hidratação do corpo. Além disso, contém eletrólitos que auxiliam na manutenção do equilíbrio dos fluidos corporais e ajudam a evitar sintomas de desidratação. >

6. Apresenta alto teor de proteínas e óleos saudáveis nas sementes

As sementes de melão são frequentemente descartadas, sendo vistas como subprodutos sem valor nutricional. No entanto, pesquisas indicam que elas possuem um alto teor de proteínas e lipídios saudáveis, podendo ser aproveitadas na alimentação humana e até na formulação de ração animal. >

O estudo “Caracterización de las proteínas de reserva y contenido mineral de semilla de melón (Cucumis melo L.)” , publicado na Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas em 2016, analisou a composição nutricional das sementes de melão. A pesquisa demonstrou que elas contêm até 27,34% de proteínas e 35,8% de óleo, sendo 67,5% composto por ácidos graxos insaturados, essenciais para a saúde do coração. Além disso, possuem minerais importantes como fósforo, magnésio e potássio. Esses achados, por sua vez, reforçam a importância de reaproveitar as sementes da fruta na alimentação. >

Consumo do melão

O melão pode ser consumido de diversas formas, seja in natura, em sucos, saladas de frutas, smoothies ou até mesmo em receitas refrescantes, como sorvetes e sobremesas leves. Sua versatilidade permite que seja incluído facilmente na alimentação diária, trazendo sabor e benefícios à saúde. >