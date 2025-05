saúde

6 chás benéficos para a saúde da pele

Veja como essas bebidas podem ajudar a combater envelhecimento, irritações e inflamações

1. Chá verde

Além disso, pode ser útil no combate à acne, conforme o estudo “ Does supplementation with green tea extract improve acne in post-adolescent women? A randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial ”, publicado na Complementary Therapies in Medicine . >