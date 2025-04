saúde

6 dicas para incluir peixe na dieta da Semana Santa

Veja orientações para escolher, preparar e consumir pescados de maneira saudável

Publicado em 14 de abril de 2025 às 17:09

A escolha e o preparo do peixe são essenciais para aproveitar os seus nutrientes Crédito: Imagem: Stacey Green | Shutterstock

Com a chegada da Semana Santa e da Páscoa, o consumo de peixes cresce nas mesas dos brasileiros. Além de fazer parte da tradição religiosa, o alimento se destaca pelos inúmeros benefícios à saúde.Mas, para aproveitar tudo o que ele tem a oferecer, é preciso estar atento à escolha, ao preparo e à frequência no cardápio. >

Abaixo, confira 6 orientações práticas para consumir peixe de forma segura e saudável na Semana Santa! >

1. Aposte nos benefícios do peixe

Rico em proteínas de alto valor biológico, ômega 3 , ômega 6, vitaminas e minerais essenciais, como ferro, cálcio e fósforo, o peixe é um aliado importante da saúde. “Incluir peixes regularmente na dieta traz benefícios como melhora da memória e da concentração, fortalecimento de ossos e dentes, prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose e até redução de processos inflamatórios”, destaca a nutricionista Nelly Aparecida Yoneyama, gerente de Operação Nutrição e Hotelaria Regional da Rede D’Or. >

2. Saiba escolher um bom peixe

Nelly Aparecida Yoneyama orienta sempre comprar o produto em locais de confiança, com boa refrigeração e higiene. “Observe a textura e o brilho da pele, que deve estar úmida, e as escamas precisam estar bem aderidas ao corpo. Os olhos do peixe fresco são brilhantes e salientes, e o cheiro não deve ser forte”, explica a nutricionista, que também atua no Hospital São Luiz Anália Franco, na zona Leste da capital paulista. >

No caso dos filés, a cor deve ser intensa e sem odor forte. Para o peixe cru, atenção redobrada com a procedência — principalmente no caso de gestantes. Após a compra, o peixe deve ser mantido em temperaturas adequadas. Na geladeira, a conservação ideal é de até dois dias. Se não for consumido nesse período, o ideal é congelar. No freezer , pode durar até três meses, dependendo da espécie. >

As versões assadas, cozidas e grelhadas ajudam a manter os nutrientes do peixe Crédito: Imagem: Stockcreations | Shutterstock

3. Prefira preparos mais leves

Embora a versão frita seja a favorita de muita gente, ela não é a mais indicada. “A fritura aumenta o valor calórico e, devido à alta temperatura, o peixe perde mais nutrientes”, alerta Nelly Aparecida Yoneyama. As melhores opções são assadas, cozidas, grelhadas ou até mesmo cruas — desde que com segurança. Preparações ensopadas e com molhos são bem-vindas, mas vale lembrar que elas também elevam o valor calórico da refeição. >

4. Consuma peixe o ano inteiro

O ideal, segundo a nutricionista, é manter o peixe no cardápio regularmente — e não só na Semana Santa. “A recomendação é consumir peixe de duas a três vezes por semana, de preferência em versões saudáveis “, orienta. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo regular de peixes ricos em ômega 3 está associado à redução do risco de doenças cardíacas. >

5. Varie no cardápio e economize

Há variadas opções de peixes para a Páscoa. “Peixes mais acessíveis, como atum e sardinha, são campeões em nutrientes e excelentes opções para o dia a dia”, afirma a nutricionista. Ela também explica que, para quem quiser investir, os peixes nobres como salmão, atum, linguado e bacalhau continuam sendo ótimas escolhas. >

6. Atenção especial para alérgicos

O consumo de peixe é recomendado para todas as faixas etárias, com exceção de quem tem alergia . Vale lembrar que nem todo alérgico a peixe é alérgico a frutos-do-mar — e vice-versa. Em caso de dúvidas ou reações, o ideal é procurar orientação médica. >