saúde

6 dicas simples para cuidar da saúde mental em 2025

Veja como manter as relações pessoais, o desempenho profissional e a qualidade de vida

No primeiro mês do ano, celebra-se o Janeiro Branco, uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental. A escolha de janeiro, tradicionalmente associado a recomeços e planejamento para o ano, reforça a ideia de que é o momento ideal para refletir sobre o bem-estar emocional e psicológico.

Cuidar da saúde mental é essencial porque ela impacta diretamente todos os aspectos da vida, como as relações pessoais, o desempenho profissional e a qualidade de vida. Por isso, abaixo, o Dr. Marcio J. Dal-Bó, psiquiatra, psicanalista e professor da UniSul, a convite da Inspirali, principal ecossistema de educação médica do país, lista algumas dicas para manter o bem-estar social e psicológico. Confira!

1. Autoconhecimento

As pessoas são diferentes umas das outras – são únicas –, e cada uma tem seus gostos, desgostos, afinidades, dificuldades. Não existe algo que tenha o mesmo valor para todos. O que ajuda na boa saúde mental é cada pessoa ter possibilidade de descobrir suas especificidades e viver em acordo com elas. Essa busca pode ser um desafio, mas vale a pena.

2. Férias

As férias são importantes, desde que sejam períodos de tranquilidade, descanso e prazer. Mas é essencial que a pessoa esteja bem em seu período de trabalho, na sua vida rotineira, pois não é algo separado da vida pessoal. É importante planejar férias levando em conta a própria individualidade, gostos pessoais, afinidades, amigos, amores etc.

3. Cuidados pessoais

Viver uma vida desconectado do que se é, com desprezo à própria história, gostos e afinidades, é uma forma de descuidar da saúde mental. Estar desconectado de si é descuidar da saúde mental , além de ser um prato cheio para doença mental.

4. Redes sociais

Nos dias de hoje, com a velocidade das informações, as pessoas acabam tendo que pensar mais rápido, dar respostas rápidas, sem tempo de pensar, e isso pode causar uma certa angústia. Neste contexto, as redes sociais acabam influenciando a saúde. É importante criar uma conexão saudável em suas redes, com espaços de discussão, de troca de ideias, de respeito às diferenças, pensando na individualidade.