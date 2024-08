SAÚDE

7 benefícios da erva-de-bugre para a saúde e como usá-la

Essa planta tem ação anti-inflamatória e antioxidante que auxilia no tratamento de doenças gástricas e de pele

A erva-de-bugre ( Casearia sylvestris ), também chamada de guaçatonga, é uma planta medicinal valorizada no Brasil. Presente principalmente em regiões de cerrado e áreas tropicais, ela é amplamente utilizada na medicina tradicional para ajudar no tratamento de diversas condições, como distúrbios digestivos, inflamações e infecções.

1. Analgésico natural

A erva-de-bugre é tradicionalmente utilizada para ajudar a aliviar dores de cabeça, musculares e reumáticas. Esse efeito analgésico é atribuído aos flavonoides e triterpenos presentes em sua composição, que possuem propriedades anti-inflamatórias e relaxantes. Além disso, esses compostos melhoram a circulação sanguínea, o que contribui para reduzir as dores.

Entre as doenças reumáticas mais conhecidas está a artrose , que causa degeneração da cartilagem. “Ela acomete milhões de pessoas em todo o mundo e, por ser a doença mais frequente e acometer mais os idosos, criou-se o estigma que reumatismo é doença de idoso, mas isso não é verdade”, afirma a reumatologista Ingrid Moss.

2. Auxilia no tratamento de doenças gástricas

“Existem vários chás que podem ajudar a aliviar a dor de estômago devido às suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa pode reagir de maneira diferente aos remédios naturais e, se a dor persistir ou piorar, é aconselhável procurar orientação médica”, explica Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.