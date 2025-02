saúde

7 benefícios da fruta-do-conde para a saúde

Rica em vitaminas, ferro e fibras, ela é considerada um superalimento e traz diversas vantagens para o organismo

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 18:00

A fruta-do-conde, cientificamente conhecida como Annona squamosa , é amplamente reconhecida por seu sabor. Também chamada de pinha ou ata no Brasil, é nativa das Antilhas e muito popular na América Central e do Sul. Rica em vitaminas, proteínas, ferro, fibras, entre outros nutrientes, ela é doce e tem uma textura cremosa, o que a torna uma opção muito apreciada na culinária. >

A seguir, confira 7 da fruta-do-conde para a saúde! >

1. Auxilia no controle de peso

A fruta-do-conde possui baixo teor calórico e é rica em fibras , o que contribui para a sensação de saciedade. Esse efeito ajuda a controlar o apetite e, consequentemente, auxilia no processo de emagrecimento. Seu consumo pode ser uma opção saudável para quem busca perder peso sem abrir mão de uma alimentação nutritiva. >

2. Combate inflamações

Segundo dados da pesquisa “ Analgesic and Anti-Arthritic Potential of Methanolic Extract and Palmatine Obtained from Annona squamosa Leaves “, divulgada na revista científica Pharmaceuticals , as folhas da árvore da fruta-do-conde tem substâncias com ação analgésica, anti-inflamatória, anti-hiperalgésica e antiartrítica. Essas substâncias são especialmente benéficas para ajudar a tratar a dor persistente e a artrite. >

O estudo também aponta que as folhas podem ser uma possível opção aos tratamentos farmacológicos para dor e inflamação, em que o uso prolongado pode causar efeitos colaterais, como dependência, úlcera, insuficiência renal e resistência à insulina. Como este estudo foi realizado em animais, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia. >

3. Ajuda a combater a anemia

Por ser rica em ferro, um mineral essencial para a formação das hemácias (células vermelhas do sangue), a fruta-do-conde torna-se uma aliada contra a anemia. Isso porque esse mineral é fundamental para o transporte de oxigênio pelo corpo e, quando está em falta, pode causar fadiga e fraqueza. >

Além disso, a fruta-do-conde contém vitamina C , que facilita a absorção do ferro pelo organismo. A combinação desses nutrientes contribui para a melhora dos níveis de hemoglobina e o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a combater a anemia. Contudo, o seu consumo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico. >

4. Tem propriedades antitumorais

Estudos recentes sugerem que a fruta-do-conde pode ter propriedades antitumorais. Um exemplo disso é a pesquisa “ Anti-tumor activity of Annona squamosa seeds extract containing annonaceous acetogenin compounds “, publicada no Journal of Ethnopharmacology , que investigou os constituintes químicos e a atividade antitumoral do extrato padronizado das sementes da fruta. O estudo identificou a presença de compostos de acetogenina anonácea, fitoquímicos conhecidos por suas propriedades antitumorais, no extrato. >

Esses compostos demonstraram inibir em 69,55% o crescimento das células tumorais H22 em camundongos, uma linha celular de câncer hepático amplamente utilizada em pesquisas científicas contra a doença. Os resultados sugerem que o extrato de fruta-do-conde tem potencial para o desenvolvimento de novos medicamentos no combate ao câncer de fígado. Contudo, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia. >

A fruta-do-conde é rica em potássio, substância que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Facilita o controle da pressão arterial

A fruta-do-conde contém grandes quantidades de potássio , substância responsável por equilibrar os níveis de sódio no organismo e relaxar os vasos sanguíneos. Isso facilita a circulação do sangue e, consequentemente, reduz a pressão arterial. Esse efeito torna a fruta uma excelente aliada da saúde cardiovascular, pois diminui a rigidez das artérias, fazendo com que o coração não precise trabalhar com esforço excessivo para bombear o sangue. >

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. >

6. Colabora para o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue

O estudo “ Antidiabetic and antioxidant activity of Annona squamosa extract in streptozotocin-induced diabetic rats “, publicado no Singapore Medical Journal , analisou o efeito antioxidante da administração oral de extrato aquoso das folhas da árvore da fruta-do-conde, durante 30 dias, contra a glicemia no fígado e rins de ratos diabéticos. Com isso, os pesquisadores identificaram uma redução significativa dos níveis de glicose sanguínea nos animais. >

Além disso, o estudo demonstrou que a suplementação com o extrato contribuiu para a melhora dos níveis de insulina, o metabolismo da gordura e a prevenção de complicações relacionadas ao diabetes. Assim, os resultados sugerem que o extrato das folhas da árvore da fruta-do-conde pode ser útil na prevenção ou no tratamento precoce do diabetes mellitus. >

Como os testes foram feitos em animais, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses benefícios em humanos. Além disso, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico. >

7. Mantém a saúde óssea

O cálcio, fósforo e magnésio, minerais essenciais para a saúde óssea , estão amplamente presentes na fruta-do-conde. Esses nutrientes contribuem para a manutenção da densidade óssea e ajudam na prevenção de doenças relacionadas ao enfraquecimento dos ossos, como osteoporose e osteopenia. Inclusive, o magnésio ajuda a relaxar os músculos e a prevenir câimbras e espasmos. >

Cuidados ao consumir a fruta-do-conde

Embora a fruta-do-conde seja saudável e rica em nutrientes, é importante ter alguns cuidados ao consumi-la. Primeiramente, deve-se evitar o consumo das cascas e sementes, pois elas podem ter efeito tóxico. A fruta também deve ser ingerida com moderação e em uma alimentação equilibrada. >

Além disso, pessoas com histórico de problemas renais devem ter cuidado ao consumir a fruta-do-conde, pois ela contém grandes quantidades de potássio, que, quando não eliminadas adequadamente pelos rins , podem se acumular no organismo e causar complicações. >