7 benefícios da uva para a saúde e formas criativas de consumi-la

Descubra como essa fruta milenar pode transformar seu organismo e sua alimentação de maneira saborosa

Portal Edicase

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 16:00

Os benefícios da uva se estendem à saúde do corpo e da mente (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) Crédito:

As uvas são pequenas frutas originárias da Ásia Ocidental e Mediterrâneo, cultivadas há milhares de anos. Reconhecidas pelo seu sabor doce e suculento, são amplamente apreciadas na culinária mundial. Elas podem ser consumidas frescas, em sucos, vinhos, passas ou mesmo em receitas mais elaboradas. Além disso, são conhecidas como aliadas da saúde, graças ao seu perfil nutricional rico em vitaminas, antioxidantes e fibras. Abaixo, confira 7 benefícios da uva para a saúde e formas criativas de consumi-la!

1. Protege o coração

O consumo regular de uvas está associado à melhora da saúde cardiovascular. Isso porque elas contêm flavonoides e resveratrol, que ajudam a reduzir a pressão arterial, melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir os níveis de colesterol LDL (ruim). Esses compostos também contribuem para a prevenção de doenças cardíacas, mantendo as artérias flexíveis e saudáveis.

“As frutas contêm substâncias com propriedades antioxidantes, como os flavonoides, que participam da manutenção da boa circulação sanguínea, possuindo, assim, atividade anti-hipertensiva, hipocolesterolêmica e antiplaquetária, protegendo, consequentemente, contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à hipertensão, ao colesterol alto e ao diabetes”, explica a nutricionista Flávia da Silva Santos.

2. Melhora a saúde cerebral

O resveratrol encontrado nas uvas também está relacionado à melhora da função cognitiva. Ele ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, o que pode beneficiar a memória e prevenir o declínio mental associado ao envelhecimento. Dessa maneira, o consumo dessa fruta pode ajudar a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, ao proteger as células cerebrais.

“A nutrição adequada e as mudanças no estilo de vida, inclusive exercícios físicos e mentais, podem contribuir bastante para o bom funcionamento do cérebro, além de facilitar a captação de neurotransmissores essenciais à memória”, explica a nutricionista Carla de Andrade.

3. Fortalece o sistema imunológico

As uvas são uma excelente fonte de vitamina C, um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. A vitamina C atua na produção de células de defesa do corpo, ajudando a combater infecções e acelerar a cicatrização de feridas. Dessa maneira, consumi-las regularmente também pode aumentar a resistência do organismo a gripes e resfriados.

4. Auxilia na digestão

Ricas em fibras, as uvas são excelentes aliadas do sistema digestivo. Elas ajudam a melhorar o trânsito intestinal, prevenindo problemas como constipação. Além disso, as fibras dessas frutas promovem a saúde do microbioma intestinal, que está ligado a diversos aspectos do bem-estar geral, como o controle de peso e a prevenção de doenças.

“Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, diz Patrícia Santiago, médica pós-graduada em Nutrologia.

O consumo de uva ajuda a melhorar a hidratação do corpo (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) Crédito:

5. Promove a hidratação

Com mais de 80% de água em sua composição, as uvas são ótimas para manter o corpo hidratado. Isso contribui para o bom funcionamento dos rins, ajuda a regular a temperatura corporal e melhora a circulação. Durante os dias quentes, por exemplo, essas frutas podem ser uma maneira refrescante e nutritiva de garantir a hidratação.

6. Contribui para a saúde da pele

Graças aos antioxidantes e à vitamina C, as uvas têm um efeito positivo na saúde da pele. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez. Dessa maneira, consumir a fruta ou usar produtos à base de extrato de uva pode resultar em uma pele mais saudável e radiante.

7. Melhora a saúde dos ossos

As uvas são uma boa fonte de vitamina K, um nutriente essencial para a saúde óssea. A vitamina K ajuda a melhorar a densidade óssea e é importante na prevenção de fraturas e doenças como a osteoporose. Além disso, essas frutas contêm minerais como cálcio e magnésio, que também são fundamentais para o fortalecimento dos ossos.

Formas criativas de consumir uvas

As uvas podem ser incluídas na alimentação de diversas maneiras. Confira algumas ideias:

Comer frescas como um lanche saudável;

Adicionar em saladas verdes para um toque adocicado;

Misturar em smoothies ou sucos naturais;

Usar como topping em iogurtes e cereais;

Incorporar em molhos para carnes e aves;

Assar levemente para utilizar em receitas salgadas;

Preparar geleias caseiras com pouco açúcar;

Fazer sobremesas simples, como tortas e pavês;

Consumir em formato de passas em bolos e pães;

Congelar para um petisco refrescante.