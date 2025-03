saúde

7 benefícios do mamão para a saúde

Bastante popular no Brasil, essa fruta contém nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo

Portal Edicase

Publicado em 18 de março de 2025 às 17:37

Os nutrientes do mamão combatem a prisão de ventre e previnem doenças Crédito: Imagem: Inna Dodor | Shutterstock

O mamão ( Carica papaya ) é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul, amplamente cultivada em diversas regiões de clima quente ao redor do mundo. Rico em água e fibras, ele possui uma polpa macia e adocicada, sendo consumido in natura , em sucos, vitaminas, saladas de frutas e até mesmo em preparações culinárias. >

Além do sabor agradável, o mamão é uma excelente fonte de nutrientes, como a vitamina C, o betacaroteno e enzimas digestivas, como a papaína, que auxiliam na digestão e na prevenção da prisão de ventre. Graças à sua composição nutricional, essa fruta oferece diversos benefícios à saúde. Veja abaixo! >

1. Fortalece o sistema imunológico

O mamão é um grande aliado do sistema imunológico graças à sua alta concentração de vitamina C. 100 g da fruta contêm 78,5 mg desse nutriente, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). A vitamina C desempenha um papel essencial no aumento da produção de glóbulos brancos e anticorpos, fortalecendo as defesas do organismo. >

Além disso, o mamão é rico em betacaroteno, um poderoso antioxidante que protege as células contra os danos dos radicais livres, ajudando a prevenir inflamações e contribuindo para uma resposta imunológica mais eficiente. >

2. Melhora a qualidade da pele

Os antioxidantes do mamão, como o betacaroteno, a luteína e a zeaxantina, ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e pela radiação ultravioleta, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce. A vitamina C também desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é essencial para a produção de colágeno, mantendo a pele firme, hidratada e com aspecto saudável. >

3. Ajuda na cicatrização de feridas

O mamão é um aliado natural no processo de cicatrização de feridas devido à presença da papaína, uma enzima com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Essa substância auxilia na remoção de tecidos mortos, facilitando a regeneração da pele e acelerando a recuperação de lesões. >

Conforme os pesquisadores do estudo “ Glycemic and Wound Healing Effects of Aqueous Mesocarp Extract of Unripe Carica papaya (Linn) in Diabetic and Healthy Rats “, publicado no World Journal of Nutrition and Health , um extrato aquoso de frutos verdes de mamão, aplicado topicamente, ajudou na cicatrização de feridas em ratos saudáveis e diabéticos, devido à presença da papaína e da vitamina C. >

O consumo do mamão auxilia no processo de emagrecimento Crédito: Imagem: Regreto | Shutterstock

4. Ajuda na perda de peso

Com poucas calorias e cerca de 3,8 g de fibras por fatia, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), o mamão é um excelente aliado para quem deseja perder peso. Isso porque as fibras ajudam a aumentar a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia. Apesar disso, é importante lembrar que a fruta precisa ser combinada com a prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada para gerar resultados. >

5. Controla os níveis de glicemia

O mamão pode ser um aliado no controle dos níveis de glicemia devido ao seu baixo índice glicêmico e à presença de fibras solúveis, que ajudam a retardar a absorção do açúcar no sangue. O estudo “ Hypoglycemic effect of Carica papaya leaves in streptozotocin-induced diabetic rats “, publicado na revista BMC Complementary Medicine and Therapies , buscou entender esse efeito por meio do extrato aquoso das folhas de C. papaya em ratos diabéticos. >

Para a análise, os pesquisadores administraram três doses diferentes do extrato aquoso nos animais como água de bebida durante 4 semanas. Os resultados demonstraram que a substância diminuiu significativamente os níveis de glicose no sangue em ratos diabéticos, além de identificar efeito antioxidante, redução do colesterol e melhora na função do fígado e pâncreas. >

6. Mantém a saúde dos olhos

Os antioxidantes presentes no mamão, como a luteína e a zeaxantina, além da vitamina A, ajudam a proteger a retina dos olhos contra danos causados pelos radicais livres e a manter a visão noturna. Esses nutrientes também contribuem para a prevenção de problemas oculares relacionados à idade, como a degeneração macular. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa condição afeta cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e, se não tratada, pode levar à cegueira. >

7. Contribui para a saúde dos ossos

O mamão é uma importante fonte de cálcio e magnésio, nutrientes essenciais para a saúde óssea. O cálcio contribui para a formação e manutenção da densidade óssea, enquanto o magnésio desempenha um papel fundamental na absorção do cálcio, garantindo sua adequada incorporação aos ossos. Esse trabalho conjunto fortalece o sistema ósseo, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose e a auxiliar na recuperação de fraturas. >

Cuidados importantes