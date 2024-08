CONFIRA

7 benefícios do mirtilo para a saúde

Ainda pouco conhecida no Brasil, a fruta tem uma grande variedade de antioxidantes, vitaminas e minerais essenciais para o organismo

O mirtilo, também conhecido em algumas regiões como “blueberry” (termo em inglês), é uma fruta azul que se destaca por seu sabor doce e levemente ácido. Utilizado na composição de diversas receitas, especialmente as saudáveis, ele contém antioxidantes, vitaminas e minerais que proporcionam inúmeros benefícios para a saúde.

Segundo dados da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), é recomendado o consumo diário de pelo menos 1/2 copo por dia de mirtilo, visto que ele também faz parte do grupo das pequenas frutas. Considerando isso, a seguir, apresentamos 7 bons motivos para você incluí-lo na sua dieta. Confira!

1. Melhora a saúde cardiovascular

Por ser rico em antioxidantes, como polifenois e fibras, o mirtilo ajuda a reduzir os altos níveis de coleterol LDL do organismo. Isso contribui para a saúde cardiovascular, pois impede que esse tipo de colesterol se deposite nas artérias, evitando a formação de placas que aumentam o risco de obstruções, infarto e acidente vascular cerebral.

“Dessa forma, do ponto de vista clínico e preventivo, mantendo-se baixos os níveis sanguíneos de colesterol, reduzimos indiretamente a ocorrência de arritmias cardíacas”, afirma o cardiologista Adalberto Lorga Filho.

2. Ajuda a previnir infecção urinária

Por ser antioxidante, a fruta é eficaz na prevenção e tratamento de infecção urinária, pois diminui a capacidade nociva da bactéria “Escherichia coli”, responsável por desencadear o problema. Além disso, o fruto também é rico em vitamina C, que protege o organismo de infecções.

3. Auxilia no controle do diabetes

Os mirtilos têm um índice glicêmico baixo, o que significa que eles liberam açúcar no sangue de forma mais lenta e controlada, evitando picos de glicemia. Eles também possuem antocianinas, antioxidantes que podem melhorar a sensibilidade à insulina, ajudando as células a utilizarem a glicose de forma mais eficaz.

“A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser utilizada em diversas atividades celulares. A falta da insulina, ou um defeito na sua ação, resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. A condição, quando não controlada, pode trazer consequências negativas para visão, rins, coração, nervos e membros inferiores […]”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez.