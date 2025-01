saúde

7 riscos ao cortar o carboidrato da dieta

Retirá-lo completamente da alimentação pode prejudicar o funcionamento do corpo

Uma alimentação equilibrada é essencial para a manutenção da saúde, e um dos macronutrientes mais importantes presentes na nossa dieta é o carboidrato. No entanto, muitas pessoas têm aderido à prática de cortar completamente o consumo dele em busca de uma perda rápida de peso.

1. Falta de energia

Os alimentos fontes de carboidratos fornecem energia ao corpo. Ao cortá-los, o organismo pode enfrentar dificuldades em manter os níveis adequados para as atividades diárias.

“Esses alimentos são considerados como uma espécie de combustível para o organismo . Quando são queimados no nosso organismo por um processo metabólico, eles se transformam em água e gás carbônico e, com isso, liberam energia”, explica a nutricionista Natália Colombo.

2. Deficiência de fibra

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

3. Perda de massa muscular

4. Efeitos mentais e emocionais

Muitas dietas eliminam os carboidratos da alimentação. Contudo, isso é uma atitude perigosa, pois, quando ele é retirado da dieta , a pessoa pode se sentir fraca e desanimada, sem energia para realizar as atividades do dia a dia.

5. Desbalanço nutricional

Eliminar grupos alimentares, como os carboidratos, pode resultar em desequilíbrio de nutrientes essenciais, podendo afetar a saúde a longo prazo. “As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda , desde que consumido com moderação e na quantidade e da maneira certa”, ressalta Natália Colombo.

6. Má performance cognitiva

Ademais, conforme explica a nutricionista Fernanda Alves Dias, os açúcares e carboidratos mantêm o corpo ativo, pois fazem o papel de abastecer com energia nossas células. O cérebro, por exemplo, recebe apenas glicose (açúcar) como alimento. Por isso, é preciso manter a boa reposição deste nutriente, que seria em média de 55% a 60% da nossa base alimentar diária.

7. Insônia

Os carboidratos desempenham um papel importante na produção de serotonina, um neurotransmissor que contribui para a sensação de relaxamento e bem-estar, além de ser precursor da melatonina, o hormônio responsável pelo sono.Sem a ingestão adequada de carboidratos, a redução nos níveis de serotonina pode dificultar o relaxamento do corpo e prejudicar a qualidade do sono, aumentando as chances de insônia.