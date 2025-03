saúde

7 sinais de que o emagrecimento está prejudicando a saúde

Ao identificá-los, é fundamental procurar ajuda médica para evitar problemas mais graves

A busca desenfreada pelo corpo magro pode trazer sérios riscos para a saúde física e mental. Com a crescente influência das redes sociais e o acesso facilitado a medicamentos e dietas extremas, muitas pessoas ultrapassam os limites saudáveis do emagrecimento. >

1. Cansaço constante e falta de energia

A falta de energia pode ser um sinal de que o corpo está sofrendo com deficiências nutricionais e perda de massa muscular, comuns em dietas muito restritivas. “[…] A magreza excessiva pode levar à fadiga crônica, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas e até infertilidade […]”, explica a Dra. Stephanie Kozen. >

2. Alimentação cada vez mais restritiva

Dietas extremamente restritivas podem cortar nutrientes essenciais para o organismo, levando a sérios problemas de saúde a longo prazo. “Uma alimentação equilibrada deve fornecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Quando uma dieta se torna extremamente restritiva, com baixíssima ingestão calórica e eliminação de grupos alimentares essenciais, ela deixa de ser benéfica e passa a ser prejudicial à saúde”, alerta a nutróloga Dra. And Yara. >