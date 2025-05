VIOLÊNCIA

Homem morre com facada no pescoço durante briga de vizinhos

Episódio foi registrado em São Gonçalo do Retiro

Um homem, identificado como Wesley Batista de Jesus, de 31 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga entre vizinhos no bairro de São Gonçalo, em Salvador. O episódio aconteceu no sábado (10), na rua Direta de São Gonçalo. A polícia investiga o crime. >

"Tetéu”, como Wesley é conhecido no bairro, foi levado por populares até o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Agentes da 23º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamados para a ocorrência, mas não identificaram o autor do crime. >

Uma foto feita por moradores mostra Wesley ensanguentado, sendo amparado por um homem, que tenta estancar o ferimento no pescoço com um tecido. A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga autoria e motivação do crime. >