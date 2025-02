saúde

7 sintomas comuns da menopausa

Ficar atenta aos sinais é importante para procurar ajuda médica e iniciar o tratamento

A menopausa é uma fase natural na vida da mulher que marca o fim do ciclo reprodutivo. Ela é caracterizada pela interrupção permanente da menstruação devido à redução da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários. >

Segundo o ginecologista Dr. Igor Padovesi, autor do livro ‘Menopausa Sem Medo’ (Editora Gente), especialista em menopausa certificado pela North American Menopause Society (NAMS) e membro da I nternational Menopause Society (IMS), a menopausa é um marco na vida da mulher, mas seu início, duração e sintomas podem variar significativamente. “Cada mulher vivencia a menopausa de forma única. Apesar disso, existem padrões gerais que ajudam a compreender melhor esse momento de transição”, explica. >

Fases da menopausa

Sintomas comuns da menopausa

Embora os sintomas da menopausa variem, pois existem mais de 50 manifestações diferentes associadas à condição, alguns costumam aparecer com mais frequência: >

No entanto, os sintomas não são sempre iguais. “Costumo explicar comparando com o vírus da gripe: para algumas pessoas, pode ser assintomático ou dar sintomas de um leve resfriado. Para outras, pode levar à internação na UTI. Cada organismo responde diferente, e no caso da transição para a menopausa, além da duração bem variável, o espectro de sintomas possíveis é bem amplo também”, afirma o ginecologista especialista em menopausa. >