9 sinais do diabetes que você pode estar ignorando

Endocrinologista explica que os sintomas iniciais são sutis e facilmente confundidos

Publicado em 24 de junho de 2025 às 14:09

Os sintomas iniciais do diabetes podem passar despercebidos, mas requerem atenção para evitar complicações Crédito: Imagem: PR Image Factory | Shutterstock

O Dia Nacional de Combate ao Diabetes, celebrado em 26 de junho, chama a atenção para uma realidade preocupante: cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com a doença, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes. Silencioso e, muitas vezes, subestimado, o diabetes tipo 2 pode evoluir por anos sem apresentar sintomas evidentes — o que dificulta o diagnóstico e favorece o surgimento de complicações graves. >

A doença ocorre quando há excesso de glicose no sangue devido à produção insuficiente ou à má utilização da insulina, hormônio responsável por transformar o açúcar em energia. O sobrepeso, presente em 7 a cada 10 brasileiros, somado ao consumo de alimentos ultraprocessados, é um dos principais fatores de risco. >

“Você pode estar com diabetes e nem desconfiar, principalmente se não conhece seu histórico familiar. Os sinais iniciais são sutis e facilmente confundidos com estresse ou hábitos do dia a dia. Quando o paciente procura ajuda, muitas vezes o corpo já está comprometido”, explica o endocrinologista Márcio S. Roberto, coordenador de endocrinologia do Hospital São Luiz Jabaquara, da Rede D’Or. >

A seguir, confira os 9 sintomas mais comuns que podem indicar a presença do diabetes: >

1. Sede constante

Mesmo bebendo bastante água, a sensação de boca seca não passa. >

2. Vontade frequente de urinar

Acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro pode ser um alerta. >

3. Cansaço sem motivo aparente

Sensação de exaustão mesmo após uma boa noite de sono. >

4. Fome exagerada

Comer muito e não se sentir saciado. >

A perda ou ganho de peso sem explicação é um dos sinais de alerta para o diabetes Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Perda (ou ganho) de peso sem explicação

Perder ou ganhar peso, mesmo sem mudanças na dieta ou na rotina, pode ser um dos sintomas do diabetes. >

6. Visão embaçada ou turva

Dificuldade para focar ou enxergar nitidamente. >

7. Formigamento nos pés e mãos

Alterações na sensibilidade periférica também podem ser sinais de diabetes. >

8. Infecções de repetição

Candidíase, infecções urinárias ou de pele que voltam com frequência. >

9. Feridas que demoram a cicatrizar

Pequenos machucados que levam semanas para fechar. >

O endocrinologista Márcio S. Roberto alerta que, “com a rotina acelerada, sedentarismo e maus hábitos alimentares , as pessoas tendem a normalizar sinais do corpo. Se tem algo que pode fazer a diferença é prestar atenção nos ‘recados’ do organismo. Ele costuma avisar, mesmo que discretamente”. Quando não tratado, o diabetes pode causar infartos, AVCs, insuficiência renal, cegueira e até amputações, consequências da deterioração dos vasos sanguíneos e da má circulação. >

Avanços no tratamento do diabetes

Apesar de incurável, o diabetes passou a contar com tratamentos cada vez mais eficazes. Medicamentos modernos ajudam a controlar a glicemia, promovem perda de peso e protegem órgãos como coração e rins. “O diabetes é traiçoeiro, mas não é imbatível. Quanto antes for identificado, maiores as chances de manter uma vida saudável. Mudanças na alimentação, prática de exercícios, boa qualidade do sono e acompanhamento médico fazem toda a diferença”, reforça o endocrinologista. >