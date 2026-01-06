Acesse sua conta
Anvisa proíbe pomada cicatrizante pós-tatuagem; saiba qual

Segundo a Anvisa, os produtos foram proibidos por não terem registro do fabricante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:09

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na sexta-feira (2/1), a apreensão da pomadas cicatrizante Inkdraw aftercare, para uso pós-tatuagem. Segundo o órgão, o produto não tem registro do fabricante. A Anvisa justifica que a pomada cicatrizante, indicada para uso pós-tatuagem, “não possui registro ou notificação” e é uma “empresa desconhecida no órgão”.

Veja qual o produto:

Aftercare
Aftercare Crédito: Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

