Anvisa proíbe pomada cicatrizante pós-tatuagem; saiba qual

Segundo a Anvisa, os produtos foram proibidos por não terem registro do fabricante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na sexta-feira (2/1), a apreensão da pomadas cicatrizante Inkdraw aftercare, para uso pós-tatuagem. Segundo o órgão, o produto não tem registro do fabricante. A Anvisa justifica que a pomada cicatrizante, indicada para uso pós-tatuagem, “não possui registro ou notificação” e é uma “empresa desconhecida no órgão”.