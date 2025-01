SAIBA IDENTIFICAR

AVC: veja seis sintomas que devem ligar o sinal de alerta

Pelo menos, 50.133 brasileiros morreram vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no país de janeiro a agosto de 2024

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 13:27

Hipertensão é um dos fatores de risco para o AVC (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

De janeiro a agosto de 2024, pelo menos, 50.133 brasileiros morreram vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no país. O problema de saúde é considerado uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Especialistas alertam que há seis sinais que o corpo emite que ajudam a reconhecer o acidente vascular. Um deles é a fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. Confusão mental, incluindo alteração da fala ou na compreensão é outro sinal de alerta. A vítima de um AVC pode apresentar ainda alteração na visão; do equilíbrio ou coordenação, tontura ou alteração no andar e dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente. >

“A conscientização sobre os sintomas do AVC e o conhecimento sobre como buscar ajuda ao identificar os primeiros sinais da doença é o que fará total diferença na futura qualidade de vida do paciente”, explica a chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento, Carisi Polanczyk.>

O alerta médico é que, conhecer os sinais e buscar ajuda rápido previnem sequelas motoras e cognitivas graves, que podem complicar a qualidade de vida da pessoa afetada pela comorbidade. A doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de incapacitação e internações em todo o mundo, ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato.>

O Ministério da Saúde informa que existem dois tipos de AVC, que ocorrem por motivos diferentes. O hemorrágico, por exemplo, ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Ele é responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico, que ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a uma embolia e trata-se do tipo mais comum de AVC, representando 85% de todos os casos.>

Fatores de risco



Hipertensão; Diabetes tipo 2;

Colesterol alto; Sobrepeso; Obesidade; Tabagismo;



Uso excessivo de álcool;

Idade avançada;

Sedentarismo; Uso de drogas ilícitas;



Histórico familiar;

Ser do sexo masculino

>