SAÚDE

Cerca de 70% dos brasileiros não conhecem o potencial de gravidade da gripe

Esses dados fazem parte de um novo levantamento realizado pela farmacêutica Sanofi em parceria com a ALS Perception, em fevereiro de 2024. Com base em 2.000 entrevistas, feitas através de questionários digitais com brasileiros a partir de 40 anos, de todas as regiões e classes sociais do País, a pesquisa buscou analisar o conhecimento da população a respeito da vacina e dos perigos da gripe. Vale destacar que os resultados têm uma margem de erro de 2,2%.