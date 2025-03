EMBATE

CFM entra na Justiça contra permissão para farmacêutico prescrever remédios

Norma foi divulgada no Diário Oficial da última segunda (17) e enfrenta resistência dos médicos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) entrou na Justiça contra a medida que permite aos farmacêuticos prescreverem remédios . A norma do Conselho Federal de Farmácia (CFF), liberando a ação, foi divulgada no Diário Oficial da última segunda-feira (17).>

Para o CFM, a prescrição de medicamentos por farmacêuticos é ilegal e coloca pacientes em risco. Ainda de acordo com o Conselho, a prescrição exige investigação, diagnóstico e definição de tratamento, que são competências exclusivas do médico. A ação judicial foi protocolada pelo órgão na quinta (20), após manifestação pública do CFM.>

"Trata-se de uma invasão flagrante das atribuições médicas", escreve o CFM em nota divulgada no site oficial do Conselho. "O CFM repudia veementemente essa resolução, que coloca a saúde pública em perigo ao permitir que não médicos, sem formação clínica adequada, prescrevam remédios. Tal prática pode levar a óbitos, sequelas e danos irreparáveis. Se o CFF deseja que farmacêuticos atuem como médicos sem diploma, questiona-se a própria necessidade da existência da profissão de farmacêutico e de seu conselho".>

Também em seu site oficial, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) rebate: "Os farmacêuticos conquistaram o direito à prescrição de medicamentos no Brasil há 12 anos. Sobre a Resolução nº 5/2025, ressalta-se que não há nenhuma novidade em relação à prescrição em si. O que o Conselho Federal de Farmácia fez foi aprimorar os instrumentos normativos para a fiscalização e garantir maior segurança para pacientes e profissionais. A norma vincula a prescrição farmacêutica ao Registro de Qualificação de Especialista (RQE), aprovado pela Resolução nº 4/2025, e que é um mecanismo recém-adotado pelo CFF para assegurar que os farmacêuticos atuem de acordo com sua formação e especialização. Agora, a sociedade vai poder consultar quais farmacêuticos são prescritores diretamente no site do CFF, melhorando substancialmente a fiscalização e promovendo o melhor cuidado em saúde.>