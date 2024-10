PRESSÃO CONTROLADA

Cinco combinações de alimentos essenciais para quem tem pressão alta

Nutricionista compartilha dicas de alimentação terapêutica para auxiliar no controle da hipertensão

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 09:38

No último Congresso Europeu de Cardiologia, realizado em setembro em Londres, foram apresentadas novas diretrizes para diagnóstico e tratamento da hipertensão. Segundo as novas recomendações, a pressão arterial é considerada elevada a partir de 120 por 70 mmHg até 139 por 89 mmHg (ou seja, de 12 por 7 até "quase" 14 por 9). A meta é iniciar o tratamento mais cedo, especialmente em pessoas com alto risco de doenças cardiovasculares.

A combinação de exercícios físicos e alimentação equilibrada é fundamental para manter a saúde em dia, e, segundo a nutricionista e CEO da Nutri Secrets, Aline Quissak, alguns alimentos podem ajudar a manter a pressão sob controle. “A alimentação terapêutica é um pilar essencial no controle da hipertensão. Existem alimentos que não apenas auxiliam no controle da pressão arterial, mas, quando combinados de forma estratégica, potencializam seus efeitos por meio de sinergias nutricionais”, explica.

A alimentação terapêutica envolve a escolha e combinação de alimentos que ajudam a controlar a pressão alta, reduzir a necessidade de medicamentos e prevenir complicações cardiovasculares. Confira cinco combinações alimentares recomendadas para quem tem hipertensão:

Banana e Espinafre

Ricas em potássio e magnésio, respectivamente, a banana e o espinafre ajudam a equilibrar o sódio no organismo e relaxar os vasos sanguíneos. “Um smoothie de banana com espinafre, por exemplo, potencializa a ação vasodilatadora, aliviando naturalmente a pressão arterial”, destaca Aline.

Beterraba e Sementes de Linhaça

A beterraba é rica em nitratos, que, convertidos em óxido nítrico, atuam como vasodilatadores naturais. Combinada com sementes de linhaça, ricas em ômega-3, essa bebida se torna um poderoso anti-inflamatório para a saúde vascular. Um suco de beterraba com linhaça é uma forma deliciosa de incluir essa sinergia no dia a dia.

Abacate e Nozes

Com gorduras saudáveis e polifenóis, o abacate e as nozes juntos ajudam a reduzir o colesterol ruim e melhoram a elasticidade dos vasos. Uma salada de abacate com nozes é ideal para equilibrar o perfil lipídico e contribuir para a redução da pressão arterial.

Frutas Cítricas e Sementes de Abóbora

A vitamina C presente nas frutas cítricas e o magnésio das sementes de abóbora colaboram para proteger os vasos sanguíneos e relaxar as artérias. Juntas, essas frutas e sementes mantêm a pressão arterial equilibrada e podem ser incluídas em lanches ou saladas.

Sementes de Linhaça e Abacate

As fibras e ômega-3 da linhaça, combinadas com as gorduras monoinsaturadas do abacate, formam uma refeição anti-inflamatória que beneficia a pressão arterial e a saúde do coração. Experimente essa combinação em uma salada ou em um guacamole com linhaça.