Clínica em Salvador busca voluntários com doença celíaca para tratamento experimental gratuito

Estudo busca adultos diagnosticados com doença celíaca que seguem dieta sem glúten, mas ainda apresentam sintomas gastrointestinais

  • Moyses Suzart

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:10

Clínica de Salvador recruta voluntários com doença celíaca para estudo experimental gratuito

A Cliagen, clínica especializada em saúde digestiva e integrante do Grupo CITA, em Salvador, está recrutando voluntários diagnosticados com doença celíaca para participarem de um estudo clínico gratuito. A pesquisa busca avaliar a segurança e a eficácia de um medicamento experimental voltado ao tratamento da patologia, em complemento à dieta sem glúten.

De acordo com a médica gastroenterologista e líder do estudo, Genoile Santana, podem participar adultos com 18 anos ou mais, que tenham o diagnóstico confirmado por biópsia do intestino delgado e que sigam uma dieta sem glúten há pelo menos 12 meses, mas ainda apresentem sintomas gastrointestinais de moderados a graves.

Os voluntários elegíveis receberão gratuitamente exames médicos e medicamentos relacionados à pesquisa. “O estudo representa uma oportunidade de contribuir para o avanço científico e, ao mesmo tempo, ter acesso a um acompanhamento especializado sem custos”, destaca Genoile Santana.

Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), mais de dois milhões de brasileiros convivem com a doença celíaca, uma condição autoimune e crônica causada pela intolerância ao glúten, proteína presente em alimentos como trigo, cevada, centeio e aveia.

A médica explica que a ingestão do glúten provoca inflamação nas células intestinais, afetando pessoas de qualquer idade, principalmente mulheres. Entre os sintomas mais comuns estão diarreia, dores abdominais, náuseas, inchaço, anemia, fadiga e perda de peso. O tratamento atual consiste basicamente na exclusão total do glúten da dieta, medida que, embora eficaz, nem sempre elimina completamente os desconfortos.

Pessoas interessadas em participar do estudo ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (71) 9 9957-8720. Procure seu médico antes de aceitar o tratamento. 

Tags:

Doença Celíaca

