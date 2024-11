SUA SAÚDE

Consumo de bebidas doces por crianças e adolescentes cresce 23%

Levantamento global revela que o Brasil está na contramão dessa tendência, mas a população ainda toma esses produtos mais do que o recomendado

O consumo mundial de bebidas açucaradas cresceu 23% nos últimos 30 anos. O Brasil, porém, está na contramão dessa tendência, liderando a queda entre os países mais populosos. Os dados são de um levantamento publicado em agosto no British Medical Journal que avaliou hábitos de crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos em 185 países, comparando números de 1990 a 2018.

A investigação revela que a média do consumo semanal mundial é de 3,6 porções dessas bebidas, variando de 1,3 na região do Sudeste Asiático a 9,1 na América Latina. Cerca de 30% dos países — o que representa 10% dos jovens — consomem mais de sete porções por semana.

O Brasil passou de 8,1 porções semanais para 5,1 em 2018. Ainda assim, estamos acima do recomendado, já que essas bebidas deveriam ser exceção na rotina alimentar. O estudo também mostra que a ingestão foi maior entre os mais velhos, aqueles que moram em áreas urbanas e os filhos de pais com maior nível educacional.

Entre os motivos que explicam esse aumento estão a praticidade e o fácil acesso. "Há diversos fatores que influenciam o comportamento alimentar, como o ambiente, principalmente aqueles caracterizados por um ‘deserto alimentar’, em que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar alimentos saudáveis”, analisa a nutricionista Fabiana Fiuza Teixeira, do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo ela, há ainda os chamados “pântanos alimentares”, que seriam regiões “alagadas” com produtos ultraprocessados.