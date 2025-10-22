Acesse sua conta
Entenda por que o joelho dói quando faz frio

Frente fria em Salvador intensifica desconforto nas articulações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:01

Joelho doendo
Joelho doendo Crédito: Shutterstock

Nos últimos dias, Salvador e a região metropolitana da Bahia têm sentido os efeitos de uma frente fria que trouxe chuva intensa, vento e queda de temperatura.

As chuvas podem acumular até 150 mm, com céu fechado e sensação de frio mais acentuada, um cenário pouco comum para a capital baiana. Além do impacto no trânsito e nas atividades externas, essas mudanças climáticas influenciam diretamente na saúde das articulações, em especial nos joelhos.

Como o frio afeta o joelho

A dor no joelho durante períodos frios não é apenas sensação: há explicações fisiológicas que a corroboram. Uma das principais é a alteração da viscosidade do líquido sinovial, fluido que lubrifica a articulação. Com a queda da temperatura, esse líquido se torna mais espesso, reduzindo sua eficiência e aumentando o atrito entre os ossos, o que causa rigidez e desconforto. Além disso, os músculos que envolvem o joelho tendem a se contrair ou enrijecer para conservar calor, aumentando a pressão sobre tendões e ligamentos e agravando a dor.

Outro fator importante é a vasoconstrição, fenômeno pelo qual os vasos sanguíneos periféricos se contraem para preservar o calor do corpo. Com menos irrigação sanguínea, os tecidos recebem menos oxigênio e nutrientes, tornando-se mais sensíveis e propensos a dor. Paralelamente, a queda da pressão atmosférica, típica da aproximação de frentes frias, permite que tecidos ao redor da articulação se expandam levemente, estimulando terminações nervosas e amplificando a sensação dolorosa. Pessoas com histórico de artrose ou lesões prévias nos joelhos podem perceber essas alterações de forma ainda mais intensa, pois suas articulações já estão sensibilizadas.

Em Salvador, a frente fria atual evidencia esse efeito: moradores relatam mais dificuldade para se levantar pela manhã, sensação de rigidez ao caminhar e dor ao realizar movimentos bruscos ou subir escadas. O frio intenso combinado com a maior umidade contribui para a percepção de que os joelhos “doem mais” nesses dias. O corpo humano reage a esse ambiente, e quem possui articulações já comprometidas sente os efeitos de forma mais marcante.

Dia de chuva em Salvador

Como minimizar dores no joelho

Apesar do desconforto, há formas de minimizar a dor. Manter os joelhos aquecidos, realizar movimentos leves e exercícios de fortalecimento muscular ajuda a reduzir a rigidez e melhorar a circulação. O uso de calor local, como bolsas térmicas ou banhos mornos, também contribui para relaxar os músculos e aliviar a dor. Além disso, cuidar da postura, manter peso adequado e procurar orientação médica em casos de dor persistente são medidas fundamentais para preservar a saúde das articulações.

Em resumo, a dor nos joelhos em dias frios não é apenas uma impressão: é resultado de uma combinação de fatores físicos e fisiológicos, como a viscosidade do líquido sinovial, a contração muscular, a vasoconstrição e a queda de pressão atmosférica. Com a frente fria atuando sobre Salvador, quem já sente predisposição articular tende a perceber maior desconforto, tornando ainda mais importante adotar cuidados preventivos para enfrentar o frio sem dor.

