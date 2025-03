SAÚDE

Março Lilás reforça diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero

Prevenção e detecção precoce são essenciais para salvar vidas

Tharsila Prates

Publicado em 10 de março de 2025 às 22:55

Sangramento vaginal durante a relação sexual é um dos sintomas do câncer de colo de útero Crédito: Shutterstock

O câncer do colo do útero é uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. Para este ano, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 17.010 novos casos, com uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos por 100 mil mulheres. Durante o Março Lilás, campanhas de conscientização reforçam a importância dos exames preventivos e do acesso a tratamentos modernos. Em Salvador, especialistas do Hospital Mater Dei Salvador (HMDS) destacam avanços no diagnóstico e no combate à doença. >

O principal fator de risco para o câncer do colo do útero é a infecção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV), transmitido principalmente por via sexual. Medidas preventivas, como a vacinação e o exame de Papanicolau, são altamente eficazes na redução da incidência e mortalidade da doença.>

A principal forma de prevenção é a vacina contra o HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A vacina pode prevenir cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero e 90% das verrugas genitais. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a idade de aplicação e se a vacina é indicada tanto para meninos quanto para meninas. Esclarecer essas questões é fundamental para ampliar a adesão à vacinação e reduzir os casos da doença.>

Além da vacinação, o exame preventivo (conhecido como Papanicolau) deve ser realizado periodicamente por todas as mulheres após o início da vida sexual. Esse exame é capaz de detectar alterações pré-cancerígenas precoces, que, se tratadas, são curadas na quase totalidade dos casos, impedindo a evolução para o câncer.>

"O exame de Papanicolau é essencial para a detecção precoce de alterações celulares que podem evoluir para o câncer", explica o coordenador da oncologia clínica do HMDS, Cleydson Santos. Ele destaca que, quando identificado na fase inicial, o tratamento tem altas taxas de sucesso. "A prevenção é a melhor estratégia, e a vacinação contra o HPV deve ser incentivada desde a infância", diz Santos.>

coordenador da oncologia clínica do HMDS, Cleydson Santos Crédito: Divulgação

Avanços >

O avanço tecnológico também tem sido um aliado no combate à doença. "Nos estágios iniciais, o tratamento pode envolver procedimentos menores, como a conização, ou procedimentos maiores como a cirurgia de histerectomia (retirada do útero). Em casos mais avançados, a radioterapia e quimioterapia são as melhores escolhas", afirma o cirurgião oncológico do HMDS, André Bouzas. "Cada caso precisa ser avaliado individualmente para definir a melhor abordagem.">

Uma das inovações no tratamento cirúrgico é a cirurgia robótica, disponível no Mater Dei Salvador. "A cirurgia robótica nos permite maior precisão e controle durante o procedimento, reduzindo o risco de complicações e promovendo uma recuperação mais rápida para as pacientes, mas se aplica para casos selecionados", explica André Bouzas, que coordena o núcleo de cirurgia oncológica do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR).>

"Essa tecnologia possibilita incisões menores, menos dor no pós-operatório e um tempo menor de internação." Ainda de acordo com o especialista, o acesso a um tratamento de qualidade pode fazer toda a diferença na sobrevida das pacientes. "Nosso foco é proporcionar um atendimento integrado, unindo diferentes especialidades para garantir melhores resultados”, completa.>

Conscientização >

A recomendação dos médicos é clara: mulheres entre 25 e 64 anos devem realizar o exame preventivo regularmente, conforme orientação médica. "Muitas mulheres deixam de fazer os exames por falta de informação ou medo. Precisamos reforçar que a prevenção salva vidas", enfatiza Cleydson Santos.>